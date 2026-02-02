Diös hyr ut 1 000 kvm till Evidensia i Gävle

Diös och djursjukvårdskedjan Evidensia har tecknat ett 15-årigt grönt hyresavtal om 1 000 kvm på Kaserngatan i Gävle. Det är vakanta kontorslokaler i fastigheten Södertull 13:8 som konverteras till lokaler för djursjukvård. Diös inleder utvecklingen av lokalerna under våren 2026 och Evidensia tillträder i september 2026.

Evidensia Sverige AB är en ledande aktör inom djursjukvård i Sverige, med över 80 kliniker och djursjukhus över hela landet. Verksamheten omfattar allt från grundläggande hälsovård till specialistbehandling och rehabilitering för smådjur. Kedjans satsning på Kaserngatan innebär ett stärkt vårdutbud för djurägare i regionen och nya arbetstillfällen. Evidensia finns sedan tidigare etablerade i Gävle via Djurkliniken Gefle.

– Den nya enheten på Kaserngatan gör att vi kan erbjuda högkvalitativ djursjukvård till fler. Vi har länge haft planer på att stärka vår närvaro i Gävle och när Diös presenterade dessa lokaler kände vi snabbt att det var rätt plats för oss. Det tillgängliga läget och närheten till grönområden är perfekt för vår verksamhet, säger Emelie Althén, fastighetschef, Evidensia.

Södertull 13:8 är en kontorsfastighet som ligger ca två km utanför Gävles stadskärna. Inför Evidensias tillträde sker en omfattande renovering när ytorna ska ställas om från kontor till lokaler för djursjukvård. Totalt investerar Diös ca 24 mkr till en avkastning om drygt 9 procent. Hyresavtalet tecknades i december 2025.

– Evidensia är en långsiktig aktör vars verksamhet passar utmärkt i den här typen av stadsnära fastighet, dit tillgängligheten är god oavsett färdmedel. För oss handlar det om rätt hyresgäst på rätt plats – vi är alltid öppna för att förändra innehållet i våra fastigheter för att på bästa möjliga sätt möta både området och stadens behov. Vi är mycket glada över att välkomna Evidensia till oss och önskar dem stort lycka till på Kaserngatan, säger Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös Gävle.

Ett grönt hyresavtal innebär att parterna tillsammans planerar ytorna med ambitionen att reducera klimatpåverkan och energianvändningen. Södertull 13:8 är miljöcertifierad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use, nivå Very Good.