Diös gör mindre uthyrning till B3 i Sundsvall

Diös utvecklar ett nytt kontor för konsultbolaget B3 på Sjögatan i centrala Sundsvall. Den drygt 300 kvm stora lokalen totalrenoveras med fokus på att skapa en inspirerande arbetsplats som främjar innovation och samarbete. Parterna har tecknat ett femårigt grönt hyresavtal och inflyttning beräknas ske i juli 2026.

Annons

Konsultbolaget B3 grundades i Stockholm 2003 och har sedan dess vuxit till omkring 1 000 medarbetare med kontor i Sverige, Polen och Norge. Verksamheten omfattar konsulttjänster inom IT, verksamhetsutveckling och strategi med fokus på digital transformation och affärsutveckling. På kontoret i Sundsvall jobbar idag 30 medarbetare – och antalet beräknas stiga i takt med bolagets fortsatta tillväxt.

– I vårt nya kontor kommer vi att skapa en arbetsmiljö som speglar vår företagskultur – med kundfokus, entreprenörskap och våra medarbetares ständiga utveckling som drivkrafter. Diös har varit lyhörda och tillmötesgående i utformningen, och vi ser fram emot att välkomna våra medarbetare och kunder till vad vi tror kommer att bli ett av stans finaste kontor, säger Jenny Sjöholm, vd, B3.

B3 flyttar in i mixfastigheten Glädjen 4, som Diös de senaste åren utvecklat genom att koncentrera handelsytorna till markplan och skapat moderna kontor och bostäder på de övre planen.

– Det är med stor glädje vi välkomnar B3 som ny hyresgäst hos oss på Diös. Bolaget är inne i en spännande tillväxtfas och behöver ett kontor som är optimerat efter verksamhetens behov. Lokalen, som i dagsläget är vakant, får ett öppet kontorslandskap som kompletteras med mötesrum och andra sociala ytor för att möjliggöra ett samarbetsinriktat och innovationsdrivet arbetssätt, säger Maryanne Karlsson, kommersiell förvaltare, Diös Sundsvall.

Ett grönt hyresavtal innebär att parterna tillsammans planerar ytorna med ambitionen att reducera klimatpåverkan och energianvändningen. Glädjen 4 är miljöcertifierad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use, nivå Very Good.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

”Vi har haft ett rekordintresse”

Den specifika utsikten och läget som värderas högst. 110 meter högt. Nästa utmaning för det nya landmärket.

Primula förvärvar för 175 mkr inom tullarna

Prisnivån motsvarar en förräntning om ca 2 procent.

Ökar till 21 procent i 3-miljardersbolaget

Vd:n till FV: ”Det är rabatt på aktien och på det sättet är det billigare för oss att investera i samma bestånd”.

Lämnat Stureplan för NK

Det välkända varumärket gör en omedveten tidsresa.

Så blir priserna för Obos höga Stadsljus

195.000 kr/kvm högst upp. Drygt en tredjedel av bostäderna släpps nu.

Hon blir ny vd på Trianon

Nuvarande vd Olof Andersson blir styrelseordförande.

Slår till och köper 300 bostäder i 08-området

”Dessa förvärv stärker ytterligare vår portfölj av energieffektiva och moderna bostadsfastigheter i Storstockholm”. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Köpt totalt 1.200 bostäder på kort tid

Wetterling till Nybrogatan

Utökar lokalerna vid flytten från Kungsträdgården.

Fastighet & Finans om Episurf, Catena och Fastator

Podcasten Fastighet & Finans med årets första avsnitt.

Corem i mål i NYC – men förlusten blev hela 1,4 mdr

Äventyret på Manhattan summerar hittills förluster på 1,75 miljarder kronor. En fastighet återstår att säljas.

Säljer för kvarts miljard vid Norra Bantorget

Säljaren har sedan ett tag dragits med minussiffror.

Global jätte stänger ner i Stockholm

Ett av världens kändaste varumärke lämnar city efter tio år.

Oväntad restaurangsatsning i city har stängt

Skulle öppna fyra restauranger i lokaler om 1.250 kvm.
Frantzén, Afa Fastigheter. Stureplan 8

Frantzén om satsningen vid Stureplan hos Afa Fastigheter

”Med det läget, med den uteserveringen känns det som att man inte vill bränna hela sommaren om byggarna hinner i tid”.

 Tillbaka till förstasidan