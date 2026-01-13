Diös gör mindre uthyrning till B3 i Sundsvall

Diös utvecklar ett nytt kontor för konsultbolaget B3 på Sjögatan i centrala Sundsvall. Den drygt 300 kvm stora lokalen totalrenoveras med fokus på att skapa en inspirerande arbetsplats som främjar innovation och samarbete. Parterna har tecknat ett femårigt grönt hyresavtal och inflyttning beräknas ske i juli 2026.

Konsultbolaget B3 grundades i Stockholm 2003 och har sedan dess vuxit till omkring 1 000 medarbetare med kontor i Sverige, Polen och Norge. Verksamheten omfattar konsulttjänster inom IT, verksamhetsutveckling och strategi med fokus på digital transformation och affärsutveckling. På kontoret i Sundsvall jobbar idag 30 medarbetare – och antalet beräknas stiga i takt med bolagets fortsatta tillväxt.

– I vårt nya kontor kommer vi att skapa en arbetsmiljö som speglar vår företagskultur – med kundfokus, entreprenörskap och våra medarbetares ständiga utveckling som drivkrafter. Diös har varit lyhörda och tillmötesgående i utformningen, och vi ser fram emot att välkomna våra medarbetare och kunder till vad vi tror kommer att bli ett av stans finaste kontor, säger Jenny Sjöholm, vd, B3.

B3 flyttar in i mixfastigheten Glädjen 4, som Diös de senaste åren utvecklat genom att koncentrera handelsytorna till markplan och skapat moderna kontor och bostäder på de övre planen.

– Det är med stor glädje vi välkomnar B3 som ny hyresgäst hos oss på Diös. Bolaget är inne i en spännande tillväxtfas och behöver ett kontor som är optimerat efter verksamhetens behov. Lokalen, som i dagsläget är vakant, får ett öppet kontorslandskap som kompletteras med mötesrum och andra sociala ytor för att möjliggöra ett samarbetsinriktat och innovationsdrivet arbetssätt, säger Maryanne Karlsson, kommersiell förvaltare, Diös Sundsvall.

Ett grönt hyresavtal innebär att parterna tillsammans planerar ytorna med ambitionen att reducera klimatpåverkan och energianvändningen. Glädjen 4 är miljöcertifierad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use, nivå Very Good.