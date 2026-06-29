Diös förlänger 7 000 kvm med länsstyrelsen i Luleå

Diös och länsstyrelsen förlänger hyresavtalet på Stationsgatan i centrala Luleå. Det nya avtalet omfattar cirka 7 000 kvadratmeter och i och med förlängningen genomför Diös en modernisering av lokalerna.

I utvecklingen av Länsstyrelsens lokaler tillskapas moderna och mer flexibla kontorslösningar som möter medarbetarnas behov och uppfyller höga krav på säkerhet. En del i utvecklingen handlar om att omvandla en stor andel befintliga cellkontor till öppna kontorslandskap med ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Parallellt görs tekniska investeringar i fastigheten – däribland tak, fasad och installationer av fjärrvärme, fjärrkyla och ventilation. Totalt investerar Diös cirka 111 mkr i till en yield-on-cost om 7,6 procent. Lokalerna beräknas stå klara i januari 2028.

– Tillsammans med Länsstyrelsen utvecklar vi lokaler som möter höga krav på funktion, säkerhet och arbetsmiljö. Det är en viktig satsning där vi tar ett samlat grepp om både hyresgästanpassning och fastighetens tekniska standard, och på så sätt skapar långsiktigt hållbara lokaler för en samhällsviktig verksamhet, säger Johan Lång, affärschef, Diös Luleå/Skellefteå.

– De uppdaterade lokalerna kommer att ge oss bättre förutsättningar att bedriva vår verksamhet. Vi dimensionerar ytorna utifrån hur vi faktiskt arbetar idag, med en större variation av arbetsplatser och mötesmiljöer. Vi trivs bra på Stationsgatan och är glada över möjligheten att fortsätta utvecklas här, säger Elin Bergström, fastighetskoordinator, Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Diös och Länsstyrelsen har tecknat ett sexårigt grönt hyresavtal med förlängningstid på sex år, vilket innebär att parterna tillsammans planerar ytorna med ambitionen att reducera klimatpåverkan och energianvändningen.