Diös flyttar runt i Sundsvalls stadskärna

Satsningen innebär utökad tillgänglighet i ett attraktivt sammanhang som lockar till möten, flöden och nya rörelsemönster. Utvecklingen inleds första kvartalet 2022.

I planen ingår att Åhléns butik koncentreras till markplan och byggs om för att bli mer av en öppen och modern marknadsplats. Även The Body Shops butik flyttar ner till markplan och uppgraderas – som den första av kedjans butiker i norra Sverige – enligt det senaste koncept ”Acitivist Makers Workshop”.

Parallellt tar de hyresgäster som idag finns på plan två plats i nya lägen i stadskärnan: Waynes Coffee flyttade nyligen till korsningen Storgatan/Thulegatan, Jess Frisörer slår upp portarna längs med Storgatan och Lekextra flyttar till en ny lokal intill frisörsalongen Sax & Kam och klädbutiken Henrix.

– Vår ambition är att erbjuda Sundsvallsbor och besökare möjligheten att uppleva stadskärnan på ett modernt och tillgängligt sätt, och vi är riktigt glada över att våra hyresgäster delar den drivkraften. Vi har nyligen genomfört en liknande rockad i fastigheten intill, där Tele2 etablerade ett av Sveriges modernaste kundservicecenter. Som resultat ser vi nu ett utökat kundunderlag och en högre omsättning för flera av våra hyresgäster i huset – och ett större intresse för Sundsvall som etableringsort från flera stora aktörer. Tillsammans med våra hyresgäster skapar vi en konkurrenskraftig helhetsupplevelse som stärker stadskärnans attraktivitet, säger Anna Dahlgren, affärschef, Diös Sundsvall.

Ombyggnationen av Åhléns butik innebär att ytan – vars storlek blir oförändrad – koncentreras till markplan och växer ut i vad som i dagsläget är allmänutrymme samt tidigare butikslokaler.

– Åhléns gör en stor satsning i Sundsvall. Hela varuhuset kommer att byggas om med bl.a. ny butiksinredning och förändrad layout. Med ett väl anpassat och ”vässat” sortiment hälsar vi Sundsvallsborna varmt välkomna till den nyrenoverade butiken som kommer att stå klar i slutet av augusti i år. Varuhuset är öppet som vanligt under ombyggnaden. Vi har tilltro till Diös utvecklingsplan och ser mycket fram emot att inleda ombyggnationen, säger Pernilla Persson, varuhuschef Åhléns Sundsvall.

The Body Shop får ett nytt, mer tillgängligt läge, med egen entré från Torggatan. Butiken drivs av franchisetagaren Maria Lindgren Broman, som nyligen mottog The Body Shops utmärkelse Franchise Of The Year 2021.

–Med vårt nya koncept som är inspirerat och inrett som en studio för kreativitet vill vi fortsätta att satsa och går tillbaka till våra rötter och tar ännu ett kliv framåt för ett tydligare miljö- och hållbarhetsfokus. Detta ska bidra till en förhöjd och mer personlig upplevelse för våra kunder och ett minimerat miljöavtryck i och med att vi inför en refillstation och inreder med återvunnet material från golv till tak. Vi är så tacksamma för våra fantastiska kunder som gör det möjligt för oss att utvecklas tillsammans med staden och ser fram emot att fortsätta vår resa i vår vackra stenstad, nu med ett ännu bättre butiksläge, säger Maria Lindgren Broman, franchisetagare, The Body Shop.