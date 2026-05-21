Diös behåller och flyttar Ariser i Umeå

Diös förlänger relationen med IT-konsultbolaget Ariser genom ett hyresavtal i en ny kontorslokal på Västra Norrlandsgatan, mitt i centrala Umeå. Det nya kontoret är 570 kvm.

Ariser är ett svenskt IT-konsultbolag grundat 1987 med huvudkontor i Umeå. På kontoret arbetar ca 35 anställda med digitalisering genom verksamhetsanpassade IT-lösningar, exempelvis affärssystem, systemutveckling och IT-infrastruktur. Bolaget flyttar inom Diös bestånd från Västra Norrlandsgatan 10 till Västra Norrlandsgatan 11, där den blivande kontorslokalen matchar Arisers långsiktiga verksamhetsbehov.

– Lokalen har för bara några år sedan genomgått en totalrenovering och uppfyller alla krav på en modern och funktionell arbetsplats. Att kontoret är funktionellt över tid utan behov av större renoveringar är ett bra kvitto på vår långsiktighet och strategi vid lokalanpassningar, säger Maria Kolterud kommersiell förvaltare, Diös Umeå.

– Det nya kontoret är precis vad vi söker för en modern, flexibel och kreativ arbetsmiljö. Det tillgängliga centrumläget innebär en stor fördel för både medarbetare och kunder som enkelt kommer att kunna nå kontoret. Vi ser fram emot att inleda 2027 på en ny adress – och såklart bjuda in till ett trevligt inflyttningsmingel, säger Jörgen Winqvist, vd, Ariser.

Diös och Arise har tecknat ett grönt hyresavtal, vilket innebär att parterna tillsammans planerar ytorna med ambitionen att reducera klimatpåverkan och energianvändningen.

