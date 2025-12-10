DHL förlänger 10.750 kvm hos Mileway i Gävle

Mileway förnyar hyresavtalet med DHL Freight för en totalrenoverad last mile-anläggning om cirka 10.750 kvadratmeter i Gävle.

I samband med förlängningen investerar Mileway i en omfattande modernisering av fastigheten. Uppgraderingen omfattar nya kontorsytor på två våningsplan, en modern Service Point, energieffektiv LED-belysning, förbättrade styr- och ventilationssystem samt uppfräschning av mark- och utomhusmiljöer – åtgärder som stärker både driftsäkerhet och hållbarhet över tid.

”Vi är mycket glada över att förnya avtalet med DHL Freight, en långvarig kund och viktig partner. Genom dessa uppgraderingar säkerställer vi att fastigheten möter DHL:s högt ställda krav och samtidigt stärker effektiviteten och tillförlitligheten i deras logistikflöden i regionen,” säger Jacob Goldmann, Country Director Sweden, Mileway.

”Gävle är en strategiskt viktig knutpunkt för oss där vi fortsätter att investera i framtidens logistik. Regionen är dynamisk och erbjuder ett oslagbart läge för att nå hela Sverige, vilket gör vår terminal i Gävle till en central del av vårt nätverk,” säger Åsa Sigurdh, VP Terminal Based Operations Sweden, DHL Freight.

Mileway är den största innehavaren av logistikfastigheter för last mile-leveranser i Europa. Bolaget äger cirka 1.600 fastigheter på totalt 14 miljoner kvm i tio länder.