Tuvelyckan. Etapp 2. Visionsbild
Tuvelyckan. Etapp 2. Visionsbild

Detaljplan klar: 800 nya bostäder vid Båstads station

Detaljplanen för Tuvelyckan etapp 2 i Båstad har vunnit laga kraft. Midhems projekt om utvecklingen av en ny stadsdel med 800 bostäder, förskola, handel och kontor vid Båstads järnvägsstation går nu därmed vidare.

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Etapp 2 av projektet Tuvelyckan, Båstad, omfattar bostadsrätter och hyresrätter, tillsammans med förskola, lokaler för handel och service, samt kontor.

Nu har detaljplanen vunnit laga kraft – och utvecklingen av området kommer därmed löpa på.

Bakom projektet står Midhem Projektutveckling tillsammans med Trollängen, MTA Bygg och Anläggning samt Fredblad Arkitekter.

– Det känns riktigt roligt att planen nu vunnit laga kraft. Tuvelyckan är redan ett uppskattat område, och nu får vi möjlighet att utveckla det vidare tillsammans med starka samarbetspartners, säger Henrik Svantesson, vd på Midhem Projektutveckling AB.

Bebyggelsen blir tätast närmast stationen och trappas ner mot den befintliga villabebyggelsen i området.

Byggstart planeras till 2027, och utbyggnaden sker i etapper.

Tuvelyckan. Etapp 2. Visionsbild
Tuvelyckan. Etapp 2. Visionsbild.
Tuvelyckan. Etapp 2. Visionsbild
Tuvelyckan. Etapp 2. Visionsbild

Om Tuvelyckan etapp 2

  • Plats: Båstad, intill järnvägsstationen
  • Omfattning: cirka 800 bostäder samt förskola, handel och konto
  • Byggstart: 2027
  • Samarbetspartners: Midhem Projektutveckling, Trollängen, MTA Bygg och Anläggning, Fredblad Arkitekter
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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