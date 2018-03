”Det ska vara så förbannat snyggt och speciellt i Stockholm”

Mark Isitt, arkitekturkritiker känd från bland annat Sveriges Radio, medverkade vid Fastighetsvärldens stora Stockholmsseminarium på hotell At Six under fredagen. Han gav sin syn på arkitektur speciellt i de tre storstäderna och kommenterade även några specifika projekt.

– I Stockholm läggs det krokben för väldigt mycket. Det ska vara så förbannat snyggt och speciellt, så gör man inte på det sätter så blir det istället ingenting.

Han fortsatte med att hylla Malmö och hur staden utvecklats de senaste decennierna.

– Malmö har seglat förbi Göteborg för länge sedan. I Malmö har man inget att förlora, ungefär som engelska kockar – då blir det hur bra som helst!

Han konstaterade att Malmö även gått förbi Stockholm inom arkitekturen. När det gäller Göteborgs utveckling var han pessimistisk:

– I Göteborg har man en jätteyta runt älven som ska utvecklas och den motsvarar ett Halmstad. Planerna är grandiosa men man kommer inte till skott.

– Stadsbyggandskontoret i Göteborg går på knäna. Men politikerna fortsätter att pumpa ut planer för hur det ska bli.

När det gäller Stockholm hyllade Mark Isitt de investeringar som AMF Fastigheter och Stordalen gjort vid Brunkebergstorg. Han lovordade även Vasakronans projektplaner vid Sergels torg. Och han ser fram emot Jernhusens överdäckning av centralsstationsområdet.

– Det tror jag mycket på. Kom ihåg att Park Avenue i New York tidigare bara var spår. I dag har man bland de högsta fastighetspriserna i världen där.

Mark Isitt ombads kommentera det omdebatterade Nobel Center som ska byggas på Blasieholmen svarade han:

– Jag tycker Nobelprojektet är föredömligt, excellent utifrån det arkitektonisk perspektiv.

Den stora utmaningen Mark Isitt ser för Stockholm framöver är att bygga ihop området inom tullarna med områdena utanför.

– Det finns stora förutsättningar och det kommer att ske. Jag tror att det kan bli riktigt bra.