Det byggs förskolor, skolor och äldreboenden för fullt runt om i landet för att möta efterfrågan – och allt oftare med en privat fastighetsägare. Men byggtakten är för låg, anser Annika Wallenskog, chefsekonom SKL. Vid Fastighetsvärldens stora seminarium Samhällsfastigheter 2019 som arrangerades på Berns under tisdagen visade Wallenskog statistik över hur behovet för de kommande åren ser ut och hur mycket som byggs just nu.

– Det finns enorma investeringsbehov. Det jag är mest fundersam över är situationen kring äldreboende. Där kommer vi att ha ett ganska stort gap mot den efterfrågan som kommer att finnas framöver.

För skolor och förskolor tyckte hon att situationen inte är lika alarmerande. När det gäller äldreboende funderade hon även om det var läge för att tänka nytt, och att dagens boendeformer för äldre kanske inte är det självklara framöver.

– Det kanske inte är säkert att det är vanliga äldreboende som är lösningen för framtiden. Det kanske behövs något roligare. Jag tror att man måste tänka annorlunda, behoven förändras. Kanske ska man ha dataspelsklubbar eller något annat?

Annika Wallenskog konstaterade vidare att systemet med hemhjälp inte alltid är så effektivt.

– Många anställa kör 25–30 mil per natt, runt till olika vårdtagarna som bor hemma. Är det hållbart och tidseffektivt? Vad säger Greta om det? Jag tror även att man måste börja jobba hårdare med digitaliseringsfrågorna. Jag tror även att man måste ta mer hjälp av kvälls- och nattkameror för att se att allt är okej hos vårdtagaren, så kanske man inte behöver åka dit.

SKL:s chefsekonom berättade även om kommunernas och regionernas försämrade ekonomiska förutsättningar.

Kommunens totala resultat blev 14 miljarder kronor för 2018 jämfört med 24 respektive 21 miljarder tidigare år. Tidigare var inkomsterna höga till följd av försäljning av mark samt bidrag för flyktingmottagande. Även regionerna visar kraftigt sämre resultat.

Enligt SKL står infrastruktur och VA för den största framtidsinvestering hos kommunerna. Därefter följer bostäder, skolor och förskolor. På listan därefter kommer idrott och fritid samt äldreomsorg.

Annika Wallenskog slog fast att det kommer att krävas mer investeringar än endast nyproduktion.

– Vi kommer behöva bygga ut beståndet med ungefär 10 procent till följd av växande befolkning. Men det finns även ett stort underhållsbehov eftersom man under 90-talet och runt millennieskiftet sparade in på underhållet. Det handlar om stora investeringar även där.

Flera kommuner har under de senaste åren genomfört avyttringar av både ammännyttiga bostadsbestånd och av samhällsfastigheter. Wallenskog vågade dock inte spekulera i om utvecklingen kommer att tillta.

– Jag tror att trenden att sälja fastigheter kommer att fortsätta. Många har sålt bostäder för att finansiera nybyggen, eller locka en ny aktör till orten för att samtidigt bygga.

Hon överlåter till kommunerna och regionerna att själva ta besluten, utan att komma med några speciella rekommendationer. SKL har annars rekommenderat att inte sälja förvalningsfastigheter inom samhällsfastigheter men varit positiva att avyttra i samband med nyproduktion.

– Antingen ska man låna pengar för att bygga och äga själv, med risk för räntemöjningar. Eller så låter man någon annat bygga och äga.

– Dessutom ska man som kommun även tänka på att en fastighet ibland kanske bara behövs för det specifika ändamålet i tio år, då kanske en privat ägare från början sedan kan hitta på något annat därefter.