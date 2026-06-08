Danskt förslag vann tävling mitt i Göteborg

Det blir arkitektteamen från 3XN GXN och landskapsarkitekten Mareld som kommer att arbeta vidare med att gestalta och fördjupa planeringen av det som kallas Kvarter A i Centralstaden Göteborg. Alltså det nya höghuskvarteret mitt i stan. Det handlar om två kontorsbyggnader och ett hotell – med höjderna 56, 88 och 115 meter.

Kvarter A utgör en del av detaljplanen, som totalt omfattar en planerad bruttoarea på cirka 140 000 kvm

Efter en omfattande urvalsprocess är det nu klart vilket arkitektteam som vinner – även om några illustrationer ännu inte offentliggörs.

De aktuella höga byggnaderna:

A1: Kontorshus med maximal höjd om 56 meter

A2: Kontorshus med maximal höjd om 115 meter

A3: Hotell med maximal höjd om 88 meter (närmast den äldre Centralstationsbyggnaden)

Intresset har varit stort. Totalt deltog 45 nationella och internationella team i prekvalificeringen till det parallella uppdraget. Arbetet har därefter fördjupats tillsammans med tre finalistteam, innan ett slutgiltigt val nu har gjorts av en bedömningsgrupp med representanter från Jernhusen, Göteborgs Stad och en oberoende arkitekt.

Det danska förslaget besegrade därmed två lokala förslag som var med i slutfinalen: Semrén & Månsson (Göteborg) och Wingårdhs + Olsson Lyckefors (Göteborg).

Bedömningen har gjorts utifrån en samlad helhet, där perspektiv som gestaltning, funktion, genomförbarhet, hållbarhet och stadsliv har vägts samman.

Förslaget från 3XN GXN + Mareld utmärker sig genom en stark förståelse för platsens komplexa förutsättningar, uppger Jernhusen. Det bygger på en gedigen analys av flöden, målgrupper och kvarterets struktur där funktioner, rörelser och innehåll hänger ihop och skapar inspirerande mötesplatser för alla som rör sig i kvarteret.

”Teamet har presenterat ett gestaltningskoncept som tar hänsyn till stadens olika skalor samt är flexibelt och utvecklingsbart. Förslaget visar stor omsorg om stadslivet i skalan “staden i ögonhöjd”, där arbete med bottenvåningar, tillgänglighet och upplevelse lägger grunden för ett levande kvarter. Samtidigt präglas det av en hög gestaltningsambition, där materialitet, variation och omsorg i den detaljerade utformningen är viktiga delar i hur platsen tar form och upplevs”, står det i motiveringen.

Caroline Ahrnens Martin, regionchef på Jernhusen, lyfter särskilt teamets lyhördhet, engagemang och förståelse för platsen – och hur de tagit sig an utvecklingen med hänsyn och omsorg till befintlig bebyggelse i området.

– Kvarter A får en viktig roll i att knyta samman stationen med resten av staden. Det här blir startskottet för en ny, levande stadsdel med en mix av kontor, hotell, service och upplevelser. Genom att skapa en pulserande miljö där människor vill stanna till och spendera tid, förvandlar vi området från ett rent kollektivtrafiknav till att bli ett välkomnande stadsrum. Nu ser vi fram emot att utveckla förslaget vidare tillsammans med teamet, säger Caroline Ahrnens Martin.

Här växer ett levande stadsrum fram, med handel, restauranger och service i gatunivå. Ovanpå bildas tre huskroppar med kontor och hotell.

I det parallella uppdrag som pågått sedan 2025 har perspektiv som gestaltning, trygghet, klimat, funktion och genomförbarhet satts i samma rum från start.

– Vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet att vidareutveckla Kvarter A tillsammans med Jernhusen och Göteborgs Stad. Projektet representerar en viktig pusselbit i utvecklingen av Centralstaden och i stärkandet av Göteborg som helhet. Vår ambition är att skapa långsiktigt värde genom en arkitektur som förenar kvalitet, ansvarstagande och en stark lokal förankring. Att transformera en livlig bytespunkt till en destination i sin egen rätt, där människor vill vistas och mötas. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet för att förverkliga visionen för området, säger Audun Opdal, Senior Partner & Head of Design 3XN GXN.

– Jag vill passa på att tacka alla fantastiskt kompetenta team som varit med i det parallella uppdraget. Det har varit väldigt givande att möta så många kloka människor med stort engagemang och omsorg om den här platsen, avslutar Caroline Ahrnens Martin.

De byggnader som Jernhusen håller på att färdigställa inom stationsområdet är Park Central (cirka 40 000 kvm lokaler) och Grand Central (15 000 kvm).