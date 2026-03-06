Den blågula nobben

Allez les Bleus et Jaunes. Den blågula närvaron på Mipim var dominerande fram till för tio år sedan. Sedan dess har den svenska armadan minskat kontinuerligt trots arrangörens lockelser.

Bolagen som finansierar årets monter Atrium Ljungberg

Vasakronan

Vectura

AMF Fastigheter

White

Skanska

Pembroke

Wallenstam

Fabege

JM

Bonnier Fastigheter

Maxera Bostad

K2A

Stena Fastigheter Bolagen med flest anmälda Namn Antal Stockholm 15 Newsec 10 Areim 10 Heimstaden 10 SPG 7 Colliers 6 Slättö 5

Första året, 1990, var ett tjugotal svenskar på plats, sedan smög det sig uppåt för att 2008 vara 800 svenskar registrerade. All time high var år 2013 med närmare 1 200 svenskar. En viss skillnad mot förra årets 260.

Det var också hösten 2013 som SVT:s Uppdrag Granskning avslöjade att Göteborg och Staffanstorp inte enbart ägnade sig åt business i Cannes. Det året skickade Göteborgs stad dessutom 40 medarbetare.

Flertalet kommuner har efter det slutat att åka. Staffanstorp året efter avslöjandet, Göteborg åkte senast år 2019, Malmö hoppade av montersamarbetet med Köpenhamn 2018 och Lund åkte sista gången samma år. Stockholm, Uppsala, Västerås, Linköping och Örebro är dock aktiva och deltar gemensamt inom ramen för Stockholm Business Alliance. Eskilstuna som senast 2024 var med i konstellationen tog inför 2025 beslut om att inte delta. Det beslutet står sig även i år.

Efter 2013 började också det svenska deltagandet att sjunka. Från 1 050 svenskar året efter till 725 registrerade år 2019. Sedan kom som bekant pandemin.

Mipim-generalen Nicolas Kozube sa till Fastighetsvärlden 2023 att han var nöjd med att 400 svenskar var registrerade och såg det inte heller som omöjligt att åter komma upp i 1 000. Den 5 mars har 255 registrerat sig, alltså inte i närheten av de 400.

Stockholm är som sagt still going strong. Staffan Ingvarsson, vd på Stockholm Business Region, anser att mässan är relevant.

– Mipim är en av få platser i Europa där ett mycket stort antal internationella investerare och beslutsfattare samlas samtidigt, säger han och radar upp vilka möjligheter det innebär för Stockholm.

Marknadsföring för stadsutvecklingsprojekt och investeringsmöjligheter, kunna stärka relationer med befintliga och potentiella kapitalaktörer samt att positionera regionen långsiktigt i konkurrensen om investeringar, företag och talanger.

– Det är en del av ett strukturerat investeringsfrämjande arbete som pågår hela året, men Mipim ger möjlighet att accelerera dialoger och affärer som bidrar till Stockholm och regionen på kort tid, fortsätter han.

Och det sätter fingret på vad Mipim är i dag: initiering av affärer och investeringar samt nätverkande. De flesta som åker har inte ens tid att strosa runt på mässan. Thomas Persson, head of capital markets Nordics på JLL, hade förra året 14 möten inbokade bara under onsdagen och sprang igenom mässan en gång för ett möte på en båt. En inträdesbiljett ligger för övrigt på 2 350 euro, motsvarande 25 000 kronor. JLL måste i och för sig ändå ha biljett för att få tillgång till bolagets paviljong längs Croissetten. Persson har 25 års Mipim i bagaget och säger att mässan har blivit sämre, främst för att färre svenskar åker men också på grund av att fokus ligger på effektivitet. ”Lite forcerat med halvtimmesmöten”, sa han till FV förra året.

En anledning till att färre svenskar åker kan vara att man väljer att skicka senior personal på grund av just den förväntade effektiviteten. Men, merparten av de personer som FV pratade med förra året var positiva till mässan och till det internationella intresset för den svenska marknaden. Så, affärer initieras och nätverk breddas. Mindre fest kanske, men i de flesta montrar går det att få sig ett glas av något alkoholhaltigt framåt eftermiddagstimmarna.

Årets tema i Stockholmsmontern är i år re:act – where innovation accelerates sustainable growth. Förra året var det re:think, med andra ord inte helt olikt. Även merparten av montern återanvänds.

– Vi bygger vidare på förra årets koncept men med tydligare fokus på genomförande och konkreta projekt, säger Staffan Ingvarsson.

14 bolag är med och finansierar årets monter – se faktaruta. Många av de stora bolagen är därmed på plats, liksom arkitektfirmor, rådgivningsbolag och advokatbyråer. Börsbolag som Hufvudstaden, Balder, Sagax, Wihlborgs, Castellum och SBB är däremot inte registrerade.

Så hur ska Mipim lyckas få tillbaka svenskarna till Mipim? Nicolas Boffi, ny Mipim-general sedan hösten 2025, svarar inte på Fastighetsvärldens fråga om hur. Han är däremot glad över att Stockholms Karin Wanngård (S) och ytterligare tre borgarråd kommer till mässan.

– Det sänder en mycket tydlig signal om stadens ambitioner på den internationella arenan. Denna nivå av politisk representation är betydelsefull och kommer utan tvekan att väcka uppmärksamhet hos globala investerare, säger han.

I år tror han att svenskarna når cirka 280 deltagare, 20 fler än förra året och enligt Nicolas Boffi en markant utveckling.