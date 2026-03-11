Debatt: Sverige behöver ett oberoende coworking-pris

Sverige behöver ett nytt oberoende pris, det skriver representanter för Sveriges organisation för coworking och kontorshotell, angående Workarounds Coworking Awards som går av stapeln under onsdagskvällen.

I dag går Coworking Awards av stapeln, arrangerat av Office Matchmaking-aktören Workaround. Priset delas ut i kategorierna Årets coworking Space, Årets coworkingspace utanför Stockholm, Årets Lokala Coworking, Årets Säljare, Årets mest hållbara och Årets uppstickare.

Det som också framgår från prisets hemsida är att vinnarna tas fram genom sammanställd data från Workaround, vilket indikerar att priset enbart delas ut till de som använder sig av Workarounds tjänster.

Eftersom vinnarna koras utifrån den sammanställda datan så går tankarna också onekligen till att de som genererat flest leads och genomförda affärer för Workaround är också de som premieras med priser.

Från Workarounds sida så är detta ett genialiskt drag där de hittat en marknadsföringskanal och ett gap som ingen fyllt till att visa uppskattning till sina kunder.

Det som blir problematiskt är när Coworking Awards av bland annat media lyfts fram som ett objektivt branschpris som är representativt för vår bransch, men som bara omfattar kunder till en specifik leverantör. Det är klart vi ska fira alla de över 600 coworkingaktörer som vi har runt om i landet – och alla måste få samma chans att delta på samma villkor.

Vi behöver ett nytt oberoende pris!

Maria Svensson Wiklander, Ordförande Sveriges organisation för coworking och kontorshotell
Homan Tehrani, Vice Ordförande Sveriges organisation för coworking och kontorshotell
Pernilla Ytterbring Bos, Verksamhetschef Sveriges organisation för coworking och kontorshotell

