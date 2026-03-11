De vann Årets Coworking Awards 2025

Galadags! Under femte upplagan av Årets Coworking Awards utsågs totalt sex vinnare i lika många kategorier. FV var med på prisutdelningen på 7A – Vasagatan 28 Posthuset.

Prisutdelningen av Årets Coworking Awards 2025, arrangerad av Workaround, pågick under uppsluppen kvällsstämning på 7A – Vasagatan 28 Posthuset, förra årets vinnare i kategorin Årets Coworking Space.

Innan ceremonin presenterade Alexander Greidinger, vd Workaround, data och insikter från coworkingåret 2025. Bland annat berättade han att snittpriserna har gått upp och att företag i dag fattar beslut lite snabbare än tidigare.

Därefter tog en paneldiskussion över på temat coworking och fastighetsägare, där alla var rörande överens om att samverkan är den viktigaste framgångsfaktorn.

Som avslutning på kvällen presenterades de glada vinnarna i Årets Coworking Awards 2025, som utsetts genom att Workaround samlat in, vägt och viktat ett stort antal olika datapunkter i de olika kategorierna.

Vinnare Årets Coworking Awards 2025

Vinnaren i kategorin Årets Coworking Space blev The Works, Västra Järnvägsgatan 3 (Afa Fastigheter).

– Vi byggde om ett postkontor till coworking, det är helt unikt och vi gjorde det väldigt snabbt. Så roligt att vinna priset!, säger Amanda Bjurström till FV.

Motiveringen till priset löd:

”En anläggning som under året haft ett momentum som varit omöjligt att ignorera. Konstant inflöde av förfrågningar, stark konvertering och en tydlig attraktionskraft. Här kombineras ett strategiskt toppläge med rätt produkt, rätt prissättning och rätt tajming – vilket gjort det till ett självklart val för företag i Stockholm som söker ett prisvärt, citynära coworking space.”

På andra plats respektive tredje plats kom No18 – Sveavägen 50 (Gemfast), samt Metropole – Magnus Ladulåsgatan 1 (AMF Fastigheter).

Vinnaren i kategorin Årets Coworking Space utanför Stockholm blev Walborg Cowork – Otterhällgatan 2 (Göteborg) (Wallenstam).

– Vi kallar inte våra kunder för kunder, utan för medlemmar. Det är människorna som har gjort Walborg till en framgång, säger Jens Østgaard till FV.

Motiveringen till priset löd:

”Under året har kontor hyrts ut i en imponerande takt. Efterfrågan har varit stark, konverteringen hög och momentumet tydligt. När årets data summerades stack de ut på flera punkter. Det här är en aktör som inte bara haft ett bra år – utan ett verkligt genombrottsår.”

På andra plats kom WTC Göteborg – Mässans gata 10 (Göteborg) (Svenska Mässan), och på tredje plats hamnade Convendum – Stampgatan 14 (Göteborg) (Wallenstam).

Priset i kategorin Årets Lokala Coworking gick i år till KG10 – Kungsgatan 8 (Hufvudstaden).

– Vi vann på grund av vårt läge och vår flexibilitet, säger Ulrika Christoffersen till FV.

Motiveringen till priset löd:

”Mitt i pulsen, på en av Stockholms mest trafikerade gator, hittar vi en aktör som verkligen tagit plats. Med ett starkt fullservice-erbjudande och ett läge som i sig skapar intresse har de byggt ett coworking-koncept som marknaden gång på gång väljer. Det här är ett framgångsrecept som verkligen fungerar.”

Andra placeringen togs av SQUARE – Årstaängsvägen 21C (AMF Fastigheter), och på tredje plats kom Brygghuset – Norrtullsgatan 12N (Svenska Bostäder).

Vinnaren i kategorin Årets Uppstickare blev No18 – Sveavägen 50 (Gemfast).

– Varför vi vann? Vi kompromissar inte med vår design, vårt erbjudande eller vår familjära stämning, säger Michel Gordin till FV.

Motiveringen till priset löd:

”Kliv in i premium-världen. Här möts arbetsplats och livsstil i ett elegant coworking-koncept mitt i centrala Stockholm. Här har de inte tummat på något i vare sig koncept eller inredning, vilket har skapat en tydlig succé. Datasiffrorna visar ett starkt intresse, och kombinationen av stil, service och upplevelse gör detta till ett space som flera företag valt att etablera sig i direkt vid öppning.”

På andra plats respektive tredje plats hamnade The Works – Västra Järnvägsgatan 3 (Afa fastigheter), samt Metropole – Magnus Ladulåsgatan 1 (AMF Fastigheter).

Vinnaren i kategorin Årets Säljare gick i år till Samuel Fischer – IOFFICE / United Spaces.

Han har vunnit en gång tidigare, samt hamnat på pallplats ytterligare en gång.

– Framgångskonceptet? Jag tror att det är för att jag jobbar hårt och mycket, jag är noggrann och jag har roligt, säger Samuel Fischer till FV.

Motiveringen till priset löd:

”En stabil kraft i branschen och en säljare som varit med i flera år och fortsätter leverera på hög nivå. Med flera riktigt stora affärer under året, starkt affärsvärde och en förmåga att stänga komplexa dialoger visar han att erfarenhet, skicklighet och relationer är en oslagbar kombination. Det här är inte en tillfällig topp – det är en standard.”

På andra plats kom Nathali Häggberg – The Works, och tredjeplatsen gick till Seval Baruchel – Helio.

Vinnaren i kategorin Årets Mest Hållbara Coworking blev CoW Fabege, för andra året i rad.

– Priset blev vårt för att hållbarhet ligger i vårt DNA, i vår vardag, säger Niklas Österberg till FV.

Motiveringen till priset löd:

”Förstaplatsen går till en aktör som stått högst upp på pallen tidigare. De fortsätter imponera med ett genomarbetat och konsekvent hållbarhetsarbete där hållbarhet inte handlar om enskilda initiativ utan om ett helhetsgrepp. Från energifrågor och materialval till beteendeförändring och långsiktiga mål. Att försvara en förstaplats i den här kategorin är kanske svårare än att vinna den första gången – men de visar att deras hållbarhetsengagemang i sig är hållbart.”

På andra plats respektive tredje plats hamnade The Works, samt 7A.

Årets Coworking Awards 2025 – samtliga nominerade i de sex kategorierna

Årets Coworking Space

The Works – Ringvägen 100

Helio – Frösundaviks allé 1

Metropole – Magnus Ladulåsgatan 1

No18 – Sveavägen 50

The Works – Västra Järnvägsgatan 3

Årets Coworking Space utanför Stockholm

WTC Göteborg – Mässans gata 10 (Göteborg)

Walborg Ventures – Otterhällegatan 2 (Göteborg)

Genetor – Centralplan 8 (Malmö)

Convendum – Stampgatan 14 (Göteborg)

Spaces – Johan Gertssons Gata 4 (Göteborg)

Årets Lokala Coworking Space

Kungsholmens Kontorshotell – Warfvinges väg 31

KG10 – Kungsgatan 8

Society Works – Brunnsgatan 6

SQUARE – Årstaängsvägen 21C

Brygghuset – Norrtullsgatan 12N

Årets Uppstickare

CoW – Ljusslingan 4

The Works – Ringvägen 100

Metropole – Magnus Ladulåsgatan 1

The Works – Västra Järnvägsgatan 3

No18 – Sveavägen 50

Årets Säljare

Seval Baruchel – Helio

Samuel Fischer – Ioffice / United Spaces

Hannah Larsson – No18

Charlotte Nerman – United Spaces

Nathali Häggberg – The Works

Årets Mest Hållbara Coworking