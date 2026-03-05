De stora vinnarna när 40 000 kvm försvinner

En handfull stora fastighetsbolag redo att hugga hyresgästerna som måste lämna.

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:01

Ny rekordhyra i city – gamla nivån krossad

Vd:n berättar för Fastighetsvärlden om den nya topphyran för kontor i Stockholm. Upp hela 30 procent.

Newsflash

Idag kl. 07:33

Vasakronan hyr ut 6 300 kvm

Hyr ut hel fastighet på Kungsholmen i Stockholm.

Möjlig drömaffär av Mengus – i skakig marknad

Intervju med Per Niklasson.

Nya Vera köpt 75 000 kvm via tolv affärer

Döpt bolag efter Sveriges första kvinnliga ingenjör.

Hyr ut 3 600 kvm till myndighet – fullt uthyrd

Attraktivt läge i närheten av centralen.

Eurocommercial förvärvar för över miljard

Handelsplats om hela 45 000 kvm byter ägare.

Köper stora Frösundavik för 3 miljarder

50 000 kvm lokaler. Lösningen för den plan som FV tidigare berättat om.

Lista: Största affärerna 2026

Bakslag efter storköp - tvingas nu riva i Solna

Här har Fortifikationsverket köpt i 08-området

Tidigare förslag skrotas – hela 2 miljarder för dyrt

Stort fiasko. Tillbaka till ritbordet.

Ger grönt ljus för nya Nobelhuset – vill justera AL:s projekt

Vill se förändring i stort centralt projekt i Stockholm.

Balder gör jätteförsäljning

150 000 kvm lokaler ingår i transaktionen.

Urban Partners säljer 27 000 kvm till Northern Horizon

Sex fastigheter ingår i transaktionen.

Dags för 15:e Spring För Livet

Anmälningsfunktionen öppen. Nya sträckor och ny begränsning.

Bildextra: CBRE har nu flyttat in i ”The Hive”

Ännu ett ledande konsultbolag har flyttat till nya lokaler.

Podcasten Fastighet & Finans med fokus på stora händelser

Catena och Castellums köp respektive sälj synas liksom SBB och Heimstadens rapporter samt Corems massiva köp av bankaktier.

Tillväxtmöjligheter i Mälardalen

Heldagsevent där högkonjunkturen redan finns.

Novier får stort uppdrag

Avser hela 360 000 kvm lokaler i Stockholm.

 Tillbaka till förstasidan