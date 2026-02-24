De ökade sin befolkning mest 2025

I toppen av tillväxtligan 2025 för de kommuner som ökat sin befolkning mest återfinns en kvartett Stockholmskommuner. Men tillväxttalen är markant svagare än 2024.

Under 2025 ökade Sveriges befolkning med 17 800 personer vilket är det lägsta ökningstalet ett enskilt år under hela 2000-talet. Totalt var 10 605 500 personer folkbokförda i landet vid årsskiftet. Skälet till att befolkningen ändå ökade är att fler invandrade än utvandrade och att det också föddes fler människor än det avled under året.

Barnafödandet är en annan post som sticker ut i årets befolkningsstatistik. Under 2025 föddes 97 500 barn, vilket är det lägsta antalet på 23 år. Jämfört med 2024 är det en minskning med 960 barn eller 1 procent.

De procentuella tillväxttalen på kommunnivå är också i princip halverade jämfört med 2024. De storstadskommuner, med en befolkning som förra året översteg 50 000 invånare, vars befolkning ökade mest förra året var Nacka och Järfälla som båda ökade med 1,4 procent.

Även om tillväxttoppen domineras av Stockholmskommuner är inte Stockholm den av landets största kommuner som ökat mest, det är istället Göteborg och Uppsala som båda ökade med 0,7 procent, följt av Malmö som ökade 0,6 procent medan Stockholms stad ökade med 0,4 procent.

Särklassig jumbo är den tidigare befolkningsraketen Skellefteå som efter Northvoltkonkursen fått se sin befolkning minska med 3,5 procent, vilket är 3 procent mer än Kristianstad som har den näst största minskningen.

Tio i topp 
Nacka 1,4%
Järfälla 1,4%
Sundbyberg 1,3%
Sigtuna 1,1%
Mölndal 1,0%
Täby 1,0%
Karlstad 0,9%
Botkyrka 0,9%
Luleå 0,8%
Umeå 0,8%

Totalt, oavsett befolkningsantal, återfinns det största ökningen i Knivsta vars befolkning växte med 2,5 procent följt av Boden 2,0 procent. I botten återfinns Norsjö i Västerbottens inland som minskar med 4 procent och Högsby i Småland som minskar lika mycket som Skellefteå det vill säga 3,5 procent.

