Cecilia Vestin: ”Behöver förstå vad Försvarsmakten är ute efter”

”Det är hyresgästerna och andra samarbetspartners som står i fokus för mig”, säger Cecilia Vestin, vd på Kåpan Fastigheter. Hon medverkar på Fastighetsvärldens seminarium på Lindgården den 24 juni kl 10:40.

Annons

Vad gör du i första hand här? Pratar med hyresgäster eller försöker göra affärer?

– Det är hyresgästerna och andra samarbetspartners som står i fokus för mig. Det kommer att bli mer försvars- och beredskapsfrågor än någonsin tidigare. Vi som fastighets­ägare har drivit frågorna länge, och nu känns det som ett smörgåsbord att komma till Almedalen med våra kunskaper och målsättningar – att bredda perspektivet bortom de rena fastighetsfrågorna.

Säkra myndighetslokaler står högt upp på agendan – vad behöver branschen göra för att driva på utvecklingen?

– Vi behöver få upp tempot och förstå vad Försvarsmakten är ute efter. Vi får inte bygga åt Försvaret, det är bara Forti­fikationsverket som får – men de mäktar inte med att göra allt själva. Där kan vi hjälpa till jättemycket. Jag hoppas att vi på något sätt kan jobba ihop med Fortifikationsverket. Vi har jättemycket mark på några ställen som är intressanta.

Du är född på Gotland, på Fårö. Vilka hemliga pärlor känner turister inte till?

– Många känner nog till de flesta platserna. Att ta sig utanför Visby till de små gruslederna för att cykla är ett bra tips. Östkusten är jättefin. Till Almedalsbesökare kan jag tipsa om Salthamn, den gamla minkfarmen som byggts om till en pärla. Den ligger precis norr om Visby. Hyr en cykel!

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 10:45

Vågat schackdrag för 8 000 kvm vid Norrmalmstorg

FV berättar om omvälvande nya beslut i centrala Stockholm. Smått historiskt.

Utreder flytt till Odenplan

Vasakronan riskerar tapp av stor hyresgäst.

Köper på Kungsholmen för 72 000 kr/kvm

1930-talshus i vattennära läge.

Art-Invest förvärvar i Barkarby

Köper återstående bostadshus i Atlas-projektet.
Barings, Innovation Properties, Tumba, Tuna torg

Köper 240 bostäder i Tumba

Har totalt 2 000 bostäder i Norden efter förvärvet.

Prisma shoppar vidare i Finland – affär för 210 mkr

Hyresgäster inom livsmedel och dagligvaror står nu för 50 procent av fastighetsportföljen.
Krönika: Ola Serneke

Dolda rabatter – en nota för skattebetalarna

”Det finns ett problem i byggbranschen som sällan diskuteras öppet.”
Klerken 4, Malmö, Revelop

Köper av AH mitt i Malmö för 268 mkr

Utbildningsfastighet om 15 000 kvm. Nuvarande hyresgäst som hyr 13 000 kvm lämnar under 2027.

Klart: Renoveringspengar till Operan säkrade

Beslut: 3,25 miljarder kronor till renovering och ombyggnation av operabyggnaden på Gustav Adolfs torg.

Lämnar vd-stolen i stort konsulthus

Orsaken kan vara missade lönsamhetsmål, enligt uppgifter till FV.
Nancy Mattsson, ny GD BOverket

Boverket hämtar ny generaldirektör från JM

Tar över efter Anders Sjelvgren som lämnar efter nio år.

OpenAI öppnar kontor i Stockholm

Första nordiska kontoret. Lockande startup-miljö.

Satsar på större hos AMF i Moodkvarteret

Har skalat upp i omgångar. Nu görs ytterligare en satsning.

Så grävde SHF guld bakom uthyrningen om 25 000 kvm

Den ekonomiska kalkylen för fyndköpet av Bromma Blocks förändras.

Skönhetsrådet ger grönt ljus vid Hasselbacken

Har överklagats. Säger ja till bygglov för paviljongerna på kunglig mark.

 Tillbaka till förstasidan