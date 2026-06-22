Cecilia Vestin: ”Behöver förstå vad Försvarsmakten är ute efter”

”Det är hyresgästerna och andra samarbetspartners som står i fokus för mig”, säger Cecilia Vestin, vd på Kåpan Fastigheter. Hon medverkar på Fastighetsvärldens seminarium på Lindgården den 24 juni kl 10:40.

Vad gör du i första hand här? Pratar med hyresgäster eller försöker göra affärer?

– Det är hyresgästerna och andra samarbetspartners som står i fokus för mig. Det kommer att bli mer försvars- och beredskapsfrågor än någonsin tidigare. Vi som fastighets­ägare har drivit frågorna länge, och nu känns det som ett smörgåsbord att komma till Almedalen med våra kunskaper och målsättningar – att bredda perspektivet bortom de rena fastighetsfrågorna.

Säkra myndighetslokaler står högt upp på agendan – vad behöver branschen göra för att driva på utvecklingen?

– Vi behöver få upp tempot och förstå vad Försvarsmakten är ute efter. Vi får inte bygga åt Försvaret, det är bara Forti­fikationsverket som får – men de mäktar inte med att göra allt själva. Där kan vi hjälpa till jättemycket. Jag hoppas att vi på något sätt kan jobba ihop med Fortifikationsverket. Vi har jättemycket mark på några ställen som är intressanta.

Du är född på Gotland, på Fårö. Vilka hemliga pärlor känner turister inte till?

– Många känner nog till de flesta platserna. Att ta sig utanför Visby till de små gruslederna för att cykla är ett bra tips. Östkusten är jättefin. Till Almedalsbesökare kan jag tipsa om Salthamn, den gamla minkfarmen som byggts om till en pärla. Den ligger precis norr om Visby. Hyr en cykel!