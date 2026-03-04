De kan vinna Kasper Salin-priset

Inför årets Kasper Salin-pris fick juryn in 100 nomineringar. Nu har det skalats ner till fyra byggnader som kan vinna 2025 års pris.  Läs om vilka som är nominerade.

Campus Tensta, Stockholm

Campus Tensta, Tensta, Stockholm. Foto: Felix Gerlach.

Motivering:

”Att träda in i Campus Tensta är att resa i tiden. Med minsta möjliga ingrepp har byggnaden återfått funktion och integritet. Gösta Uddéns byggnadsverk från 1980-talet utgörs av tre huskroppar sammanhållna av få material – tegel, glas, omålat trä, plåt och betong – i ett starkt formspråk som får sin karaktär av kraftiga takutsprång och utskjutande limträbalkar.

… Arkitektens sätt att tillsammans med beställaren och antikvarien hantera ombyggnaden visar en trovärdig och framåtblickande riktning. Att använda det vi har och att skickligt anpassa det till dagens behov är en stor och viktig arkitekturuppgift. Med respekt för den ursprungliga byggnaden och genom att avstå från egna avtryck kan den äldre byggnadens storslagna arkitektur återigen träda fram, med mindre koldioxid och materialuttag. Det är på alla sätt berömvärt.”

Arkitekt: Tengbomgruppen
Byggherre: Hemsö Fastighets AB

Fyrtornet, Malmö

Fyrtornet, Malmö. Foto: Kimberly McCleary.

Motivering:

”Fyrtornet står som ett ljus på nybruten mark. En upplyft volym ger det vindpinade Stationstorget en kombination av småskalig monumentalitet och intimitet. Det är välgörande i stadsdelen Hyllie, som präglas av stora byggnader och stadsrum. Den svävande, lutande glasfasaden tillsammans med den varmt röda kulören bildar ett riktmärke i stadsmiljön.

… Den exponerade träkonstruktionen ramar in rummen, vilket skapar en känsla av att vara mitt i Hyllie och samtidigt på en rofylld trygg plats.”

Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor
Byggherre: Granitor properties

Kv. Jungfrun, Norrköping

Kv. Jungfrun, Norrköping. Foto: Johan Fowelin.

Motivering:

”Ett spannmålsmagasin från 1872 i Norrköpings hamn har fått nytt liv genom en inlevelsefull ombyggnad genomförd med säker hand. Ett tätt och fruktbart samarbete mellan arkitekt, beställare, stadsarkitekt och stadsantikvarie har lagt grunden.

… Detaljeringen håller genomgående hög kvalitet, från installationer till målning, materialmöten och ytskikt. Byggnaden har tagits i ombruk och en ny fas i dess historia har börjat.”

Arkitekt: Marge Arkitekter
Byggherre: Mannersons Fastighets AB

Osprey Farm Studio, Strängnäs

Osprey Farm Studio, Strängnäs. Foto: Johnny Andersson.

Motivering:

”Projektet med de olika träbyggnaderna, nu med tillskottet Studion, rör sig både i det lilla och det stora och håller spannet mellan skalorna levande. Det grova, tåliga jämte de delikata detaljerna; det nyskapande och traditionella. Den nominerade är arkitekternas egen testbädd för materialinnovation och naturbaserad teknik. Målet är att skala upp de hållbara lösningarna i andra projekt.

… Osprey Farm Studio påminner om den kunskap vi behöver för att formulera framtidsvisioner i samklang med vår omgivning.”

Arkitekt: Jordens Arkitekter
Byggherre: Johnny och Ina Andersson

