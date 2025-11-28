”De flesta koncept är för lika i dag”

Johan Almquist, vd A house, tror på en breddning av kontorsplatslösningar i framtiden och att fastighetsägarnas egna coworkingkoncept kommer att öka på kort sikt.
Coworking-vd lämnar – CFO tar vid
Lämnar vd-rollen i coworkingbolaget efter snart fyra år.
Årets vinnare i Sweden Green Building Awards
Vinnarna i åtta klasser. Se bilder.
Planerar bygga nytt fängelse med 500 platser
Kan bli ett av Sveriges största. Ska även ha förutsättningar för att bli dubbelt så stort.
Niam säljer i Skåne för 485 mkr
13 fastigheter ingår i transaktionen.
Walljaeger rekryteras för att finna nya affärer
Internationell aktör rekryterar inför en expansion på den nordiska marknaden.
Mäktigast 2025 – tre nya
Nu redovisas placeringarna 14–50.
”Ska ha 100.000 kvadratmeter om fem år”
Homan Tehrani, vd Ioffice, anser att branschen, efter att ha studsat tillbaka, behöver börja växa igen.
Nya Lynea utökar med 08-köp
Brunswicks och Blackstones nya bolag gör sin andra investering.
”Gyllene tillfälle att lära av europeiska marknaden”
Maria Svensson Wiklander om hur coworkingbranschen utvecklas i Europa och hur Sverige kan lära sig av mogna marknader i Storbritannien och Frankrike.
Känd trio satsar ihop – fokus på handelsfastigheter
”Vi kommer att bygga ett fastighetsbolag där kvalitet, kundfokus och långsiktighet är ledord”.
Så mycket höjs hyrorna i Stockholm
Berör 50.000 hushåll. Branschorganisationen Fastighetsägarna kommenterar beskedet.
Pizza Hut i rekonstruktion
25 restauranger. Sverigechefen kommenterar för Fastighetsvärlden. En fastighetsägare står för var femte hyreskontrakt.