Fotograf: Andrén Fogelström och Felt

Felt får utforma Varvsstadens 23-våningshus

Sedan årsskiftet har fyra arkitektteam varit inbjudna till parallellt uppdrag för att designa Peab Projektutvecklings höga bostadsprojekt i Varvsstaden i Malmö. Nu är vinnaren utsedd – Andrén Fogelström och den belgiska arkitektbyrån Felt.

Annons

Läs även

Under våren har Varvsstaden och Peab Bostad i samarbete med Malmö stad, genomfört ett parallellt uppdrag avseende utformning och gestaltning av ett högt hus i den prisbelönta stadsdelen Varvsstaden i centrala Malmö.

Efter en öppen prekvalificering bjöds fyra arkitektteam (danska Schmidt Hammer Lassen Architects och  Gipp Arkitektur, Andrén Fogelström och belgiska Felt, likaledes belgiska Office Kersten Geers David Van Severen och Arrhov Frick samt Marge Arkitekter och schweiziska Boltshauser Architekten in att delta i det parallella uppdraget, som genomförts samtidigt som detaljplanen där byggnaden ingår, är ute på samråd.

Resultatet av det parallella uppdraget är nu klart och det är ”Varvstornen”, ritad av Andrén Fogelström och Felt har utsetts till vinnare. I det vinnande teamet ingår också Neypartners (konstruktion), AU-RA (hållbarhet) och Outer Space Arkitekter (landskap).

Enligt juryns motivering präglas det vinnande förslaget av en stark inlevelse i Varvsstadens karaktär och kombinerar en oväntad, nyfiken formgivning med en tydlig förankring både i platsens industriella arv och stadsdelens ambitioner om att skapa en social och inbjudande stadsmiljö.

Den sammansatta byggnaden, uppdelad i flera volymer, skapar en unik och igenkännbar helhet med en slank siluett och en karaktärsfull krona som bidrar till Malmös skyline. Särskilt starka kvaliteter återfinns i den publika volymen ”Droppen” samt i de gemensamma gröna utemiljöerna på olika nivåer i det höga huset som tillsammans erbjuder varierade och inbjudande rum för stadsliv och möten.

Förslaget har ett starkt koncept gällande hållbarhet och återbruk, med en övertygande hybridkonstruktion som minimerar materialanvändning och med en arkitektur som på ett mångfaldigt och nyskapande sätt integrerar återbrukade material i både konstruktion och fasad.

Bild: Andrén Fogelström och Felt
Fotograf: Andrén Fogelström och Felt
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 15:03

Castellum säljer för 5 miljarder inom tullarna

Stor affär i Stockholm. Två kända fastigheter ingår.

Största affärerna 2026

Castellums alla senaste avyttringar summeras

FV Quiz: USA, fastigheter och VM

Var i USA har Engelbert investerat? Vilket lag sponsras av Lundbergs bolag? Testa dina kunskaper om USA, fastigheter och VM!

NCC säljer i Bromma – köpare gör comeback

Utdragen försäljningsprocess. Affär för nästan 800 miljoner kronor. Fler försäljningar att vänta.

Coworkingaktör lämnar Vasagatan

Har suttit i lokalerna sedan 2016.

Offensiva Vendus köper för 470 mkr – når 7 mdr

Nybyggt på en av Sveriges främsta handelsplatser.

Bankpalats i Gamla stan kan bli bostäder

Vill bygga om kontor till bostäder mitt på Skeppsbron.

Fortifikationsverket köper i Stockholmsområdet

Markområdet är på totalt 13 hektar.
Danvik center och Erik Engvall

Så vill Storsala utveckla fastigheterna

”Kan hända bra saker där över tid”.

Storsala i sin största affär – köper från Altra för 1,2 mdr

Största affärerna 2026

Myndighet hyr 4 000 kvm av Folksam

Fyller upp central fastighet.

Daniel Eks bolag hyr 700 kvm i Moodkvarteret

Bolagets mest ambitiösa satsning hittills.

Hyr 2 250 kvm av Humlegården på Kungsgatan

Stor förhyrning på Kungsgatan, nära Stureplan.

Har stängt flaggskeppsbutik i PK-huset

Öppnar samtidigt två andra butiker i Stockholmsområdet.
Erik Engvall, Sofia Folstad, och Danviks Center

Storsala i sin största affär – köper från Altra för 1,2 mdr

Fastigheten med Altras eget huvudkontor ingår i affären, liksom fastigheter i Jakobsberg, Kista och Älvsjö.

Så vill Storsala utveckla fastigheterna

Miljonprogrammets nota: hyrorna höjs med upp till 61%

Vd:n: ”Min viktigaste uppgift var att få till en bra dialog.”

Underhållsskulden: 686 miljarder kronor

Klassiska Hedengrens kan börja med alkohol

”Senaste åren har varit knapra. Och alkohol drar svenskar.”

 Tillbaka till förstasidan