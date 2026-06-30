Felt får utforma Varvsstadens 23-våningshus

Sedan årsskiftet har fyra arkitektteam varit inbjudna till parallellt uppdrag för att designa Peab Projektutvecklings höga bostadsprojekt i Varvsstaden i Malmö. Nu är vinnaren utsedd – Andrén Fogelström och den belgiska arkitektbyrån Felt.

Under våren har Varvsstaden och Peab Bostad i samarbete med Malmö stad, genomfört ett parallellt uppdrag avseende utformning och gestaltning av ett högt hus i den prisbelönta stadsdelen Varvsstaden i centrala Malmö.

Efter en öppen prekvalificering bjöds fyra arkitektteam (danska Schmidt Hammer Lassen Architects och Gipp Arkitektur, Andrén Fogelström och belgiska Felt, likaledes belgiska Office Kersten Geers David Van Severen och Arrhov Frick samt Marge Arkitekter och schweiziska Boltshauser Architekten in att delta i det parallella uppdraget, som genomförts samtidigt som detaljplanen där byggnaden ingår, är ute på samråd.

Resultatet av det parallella uppdraget är nu klart och det är ”Varvstornen”, ritad av Andrén Fogelström och Felt har utsetts till vinnare. I det vinnande teamet ingår också Neypartners (konstruktion), AU-RA (hållbarhet) och Outer Space Arkitekter (landskap).

Enligt juryns motivering präglas det vinnande förslaget av en stark inlevelse i Varvsstadens karaktär och kombinerar en oväntad, nyfiken formgivning med en tydlig förankring både i platsens industriella arv och stadsdelens ambitioner om att skapa en social och inbjudande stadsmiljö.

Den sammansatta byggnaden, uppdelad i flera volymer, skapar en unik och igenkännbar helhet med en slank siluett och en karaktärsfull krona som bidrar till Malmös skyline. Särskilt starka kvaliteter återfinns i den publika volymen ”Droppen” samt i de gemensamma gröna utemiljöerna på olika nivåer i det höga huset som tillsammans erbjuder varierade och inbjudande rum för stadsliv och möten.

Förslaget har ett starkt koncept gällande hållbarhet och återbruk, med en övertygande hybridkonstruktion som minimerar materialanvändning och med en arkitektur som på ett mångfaldigt och nyskapande sätt integrerar återbrukade material i både konstruktion och fasad.