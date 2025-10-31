Danske Bank: Ljusning på bostadsmarknaden

Danske Banks Boprisindikatorn visar för tredje månaden i rad en positiv utveckling för bostadsmarknaden. Priserna i oktober steg med 0,6% jämfört med september, i säsongsrensade termer, och med 3,3% jämfört med oktober förra året.

Kommentar från Susanne Spector, chefekonom Danske Bank:

– Återhämtningen på bostadsmarknaden fortsatte i oktober och det finns goda förutsättningar för bostadspriserna att fortsätta att öka framöver. Hushållen har kommit längre i sin anpassning till ett högre ränteläge och den expansiva politiken lär ge ytterligare stöd till hushållen mot årsskiftet.

Antalet transaktioner är på en säsongsmässigt normal nivå, men aningen lägre än motsvarande period förra året. Prisuppgången hölls tillbaka av att stora lägenheter, över 100 kvm föll i pris jämfört med september. Medelpriset för stora lägenheter tenderar att variera mycket eftersom det omsätts färre objekt. I övrigt har prisutvecklingen varit stabil över storlekssegmenten och den här månaden var det lägenheter i storleken 80-100kvm som ökade mest i pris, med 2,3% jämfört med september.

Svensk ekonomi ser ut att må bättre, i närtid har både Konjunkturinstitutets barometer och BNP-indikatorn visat positiva tendenser, konstaterar Danske Bank. Hushållens konsumentförtroendet är fortsatt lägre än normalt och hushållen är avvaktande med större inköp, renoveringar och bostadsköp.