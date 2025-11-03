Danska kedjan Jensens Bøfhus lämnar Sverige

Danska Jensens Bøfhus lämnar Sverige helt, skriver Sydsvenskan. Företaget håller på att sälja sina kvarvarande krogar, båda i Malmö. Nyligen lämnades en lokal i centrala Stockholm. Där har FV tidigare berättat att Hard Rock Cafe tar över.

Jensens Bøfhus bestämde i början av 2025 att ”det framtida strategiska fokuset” skulle ligga på Danmark. Företaget har haft svårt att få lönsamhet i sitt svenska dotterbolag med återkommande mångmiljonförluster.

Företagets restauranger i Malmö ligger på Södra Förstadsgatan och i köpcentret Emporia i Hyllie, med Vasakronan respektive Steen & Ström som hyresvärdar. De övriga tre finns i Stockholm och Jönköping.

Sydsvenskan uppger att lokalen i Hyllie säljs för är 14 miljoner kronor. Den potentiella köparen måste också vara beredd på att betala en månadshyra på 250.000 kronor för lokalen.

Södra Förstadsgatan handlar det om 4 miljoner kronor och månadshyran ligger på 98.000 kronor.

Trade Företagsförmedling hanterar lokalerna.

Jensens Bøfhus pressansvarige Søren Møgelvang Nielsen uppger för Sydsvenskan att avsikten är att avveckla all verksamhet i Sverige.

Lokalerna i Stockholm och Jönköping är sålda, uppger Søren Møgelvang Nielsen.

FV berättade nyligen att Hard Rock Cafe tar över Jensens Bøfhus tidigare lokaler på Vasagatan i centrala Stockholm.