Vd:n och konstnärliga ledaren för Skånes Dansteater, Mira Helenius Martinsson, vill stärka infrastrukturen för dans i regionen.

Dansar vidare med Wihlborgs i Dockan

Skånes Dansteater har satt fart på Dockan i över 20 år. Nu har verksamheten utökat sina lokaler tillsammans med Wihlborgs, för att ge fler dansare och besökare tillgång till Öresundsregionens epicentrum för dans.

Under 2025 öppnade Skånes Dansteater en stor tillbyggnad i huset. Expansionen som omfattar 1 000 kvadratmeter har genomförts tillsammans med Wihlborgs. Det handlar bland annat om fler dansstudios, två nya scener med publikplatser för 250 respektive 150 personer samt utökat utrymme i foajé och café.

– Vi uppfattar att Wihlborgs är en modig och framåtblickande hyresvärd, som tar ett stort socialt ansvar. Det krävs mod för att satsa på sådant som bidrar till samhällsutveckling på andra sätt än ekonomisk tillväxt. Det kan vara en bieffekt, men det är inte grunden, säger Mira Helenius Martinsson, vd och konstnärlig ledare för Skånes Dansteater.

