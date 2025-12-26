Danmarks och Finlands ökning krossade den i Sverige

Transaktionsvolymen i Danmark och Finland ökade med 58 respektive 55 procent jämfört med fjolåret, visar preliminära siffror från Colliers. I Sverige var ökningen 30 procent. I Norge registeras ingen ökning alls.

Den totala nordiska transaktionsvolymen uppgick till cirka 33 miljarder euro fördelat på 910 affärer, motsvarande en ökning om 28 procent jämfört 2024. Samtidigt ligger volymerna fortsatt något under historiska genomsnitt, uppger Colliers.

– Transaktionsaktiviteten har återtagit fart i Norden, driven av förbättrade finansieringsförutsättningar och en bättre samsyn mellan köpare och säljare. Marknadssentimentet har stärkts tydligt och även om selektiviteten kvarstår ser vi nu en bredare och mer hållbar återhämtning ta form över marknader och segment, säger Bård Bjølgerud, CEO Nordics & Partner på Colliers Nordics.

Transaktionsvolymen i Sverige bedöms landa på 15,7 miljoner euro, enligt Colliers. Sverige är den största marknaden och står för nästan hälften av omsättningen i Norden.

Transaktionsaktiviteten under 2025 speglade en förändrad segmentsammansättning jämfört med 2024. Bostadsfastigheter förblev det största segmentet och stod för cirka 30 procent av den totala nordiska transaktionsvolymen, i stort sett i linje med föregående år. Samhällsfastigheter ökade sin andel markant till cirka 19 procent, upp från 6 procent 2024, drivet till stor del av ett fåtal större transaktioner. Kontorsfastigheter stod för omkring 13 procent av den totala volymen, jämfört med 24 procent året innan, vilket speglar fortsatt selektivitet bland investerare.

– Norden fortsätter att utgöra en mycket likvid och attraktiv region för fastighetskapital i ett europeiskt sammanhang. Sverige är fortsatt kärnmarknaden sett till antal affärer, medan Danmark och Finland utmärkte sig under 2025 med stark tillväxt jämfört med föregående år, säger Joakim Arvius, CEO Sweden & Partner på Colliers Nordics.

De 20 största transaktionerna i Sverige 2025.

De 20 största kontorsuthyrningarna i Sverige 2025.