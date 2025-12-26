Danmarks och Finlands ökning krossade den i Sverige

Transaktionsvolymen i Danmark och Finland ökade med 58 respektive 55 procent jämfört med fjolåret, visar preliminära siffror från Colliers. I Sverige var ökningen 30 procent. I Norge registeras ingen ökning alls.

Annons

Den totala nordiska transaktionsvolymen uppgick till cirka 33 miljarder euro fördelat på 910 affärer, motsvarande en ökning om 28 procent jämfört 2024. Samtidigt ligger volymerna fortsatt något under historiska genomsnitt, uppger Colliers.

– Transaktionsaktiviteten har återtagit fart i Norden, driven av förbättrade finansieringsförutsättningar och en bättre samsyn mellan köpare och säljare. Marknadssentimentet har stärkts tydligt och även om selektiviteten kvarstår ser vi nu en bredare och mer hållbar återhämtning ta form över marknader och segment, säger Bård Bjølgerud, CEO Nordics & Partner på Colliers Nordics.

Transaktionsvolymen i Sverige bedöms landa på 15,7 miljoner euro, enligt Colliers. Sverige är den största marknaden och står för nästan hälften av omsättningen i Norden.

Transaktionsaktiviteten under 2025 speglade en förändrad segmentsammansättning jämfört med 2024. Bostadsfastigheter förblev det största segmentet och stod för cirka 30 procent av den totala nordiska transaktionsvolymen, i stort sett i linje med föregående år. Samhällsfastigheter ökade sin andel markant till cirka 19 procent, upp från 6 procent 2024, drivet till stor del av ett fåtal större transaktioner. Kontorsfastigheter stod för omkring 13 procent av den totala volymen, jämfört med 24 procent året innan, vilket speglar fortsatt selektivitet bland investerare.

– Norden fortsätter att utgöra en mycket likvid och attraktiv region för fastighetskapital i ett europeiskt sammanhang. Sverige är fortsatt kärnmarknaden sett till antal affärer, medan Danmark och Finland utmärkte sig under 2025 med stark tillväxt jämfört med föregående år, säger Joakim Arvius, CEO Sweden & Partner på Colliers Nordics.

De 20 största transaktionerna i Sverige 2025.

De 20 största kontorsuthyrningarna i Sverige 2025.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

FV Quiz

FV-Quiz: Vad minns du av 2025?

Vad minns du av det nyhetsintensiva året? Utmana kollegorna!

P-G Persson slår till med nytt köp i Göteborg

”Jag ser fram emot att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av området runt fastigheterna”.

Castellum säljer sju vakanstyngda för 500 mkr

Fastigheterna bedöms inte ge tillräckligt bra avkastning. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Intea förvärvar ny tingsrätt

Säljaren avyttrar ytterligare en domstolsbyggnad.

Catena nära köp för hela 9 mdr

En uthyrningsbar yta om cirka 600.000 kvm fördelat över 20 fastigheter. FV pekar ut potentiell säljare.

Offensiva Anguli köper

Når 1,3 miljarder i fastighetsbestånd.

Arnhult: Vi vill frigöra kontor i Kista

Planerar hotell och bostäder i tidigare kontorslokaler i vakanstyngd stadsdel. Arnhult i FV-intervju. Se flera bilder.

Skanska säljer kontorshus

Säljer två kontorshus för cirka 1,5 miljarder kronor.

Corem säljer för 300 mkr

”Avyttringen möjliggör investeringar i andra affärsmöjligheter”.

Ibrahimovic beslut – påverkan för fastighetsbolagen

Väljer att ha kvar en anläggning, den stora och nya. Läs mer om vilka tre fastighetsägare som påverkas.

ALM förvärvar Storstaden

Portföljen omfattar en planerad byggnation av drygt 1.000 bostäder.

Utmanare köper för 600 mkr

Slår till med ännu ett storköp. Når ett bestånd om 2,6 miljarder kronor.

”Den perfekta köparen för fastigheten är vi själva”

Affär för 420 miljoner kronor i södra Stockholmsområdet.

Möller Eiendom säljer 53.500 kvm i Mälarregionen

Avyttrar tio fastigheter och lämnar Sverige.

 Tillbaka till förstasidan