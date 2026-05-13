Danielsson till Trophis styrelse

Trophi har utsett Ulrika Danielsson till ny ledamot i bolagets styrelse.

Ulrika Danielsson har lång erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare bland annat haft rollen som CFO på Castellum och Atrium Ljungberg.

Uppdraget tillträddes i anslutning till årsstämman den 12 maj. Jan Björk avgick samtidigt som styrelseledamot.

Styrelsen i övrigt: Bengt Hellström, Kristina Pettersson Post och Dan Bergman. Anna Hållèn är styrelsesuppleant.

Trophi äger närmare 300 handelsfastigheter och totalt cirka 920 000 kvm butikslokaler i Sverige och Finland.

Trophi ägs av Tredje AP-fonden.

