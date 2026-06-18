Lämnar vd-stolen i stort konsulthus
Orsaken kan vara missade lönsamhetsmål, enligt uppgifter till FV.
Orsaken kan vara missade lönsamhetsmål, enligt uppgifter till FV.
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