Bilder från Spring För Livet 2023. Foto: Fastighetsvärlden

Dags för 15:e Spring För Livet

Den 7 maj är det dags för branschens stora välgörenhetslopp Spring För Livet på Djurgården i Stockholm. Nu är anmälningsfunktionen öppen.

Loppet arrangeras för 15:e gången och hela anmälningsavgiften går till Unicef. Hittills har 5,6 miljoner kronor skänkts till välgörenhetsorganisationen.

Jubileumsåret till ära erbjuds nya distanser. Deltagarna kan välja 8 km eller 5 km löpning alternativt 3 km promenad. Start sker som vanligt vid Sjöhistoriska museet och slingorna går runt Djurgårdsbrunnsviken.

Spring För Livet har varit en rejäl succé, inte minst under de senaste tio åren med nästan konstant nya deltagarrekord. I fjol anmälde sig hela 2 083 deltagare.

Något nytt rekord kommer det dock sannolikt inte kunna bli. Polismyndigheten har i år satt en begränsning till 1800 deltagare.

Nytt är även hur pengarna till Unicef kommer att användas. Tidigare har de varit öronmärkta för Malawi, framöver är det öppet för var och hur pengarna används. Unicef kommer att använda pengarna där de känner att de är mest prioriterade.

Bakom arrangemanget finns Brunswick Real Estate, Nordanö, Areim och Möller & Partners. De drev tidigare även Företag för Malawi som nu är avslutat efter att ha förlängts i treårsperioder tidigare. Totalt har 23 miljoner kronor skänkts. Framöver är det alltså fullt fokus på motionsloppet och insamlingen där.

Anmälningslänk till Spring För Livet finns här. Där finns även ytterligare information samt en karta över slingorna.

Fastighetsvärlden är mediapartner till Spring För Livet.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

