Dags att se Kista med fler glasögon

Bilden av Kista har länge dominerats av siffror: vakansgrader, hyresnivåer och kvadratmeter. Men bakom siffrorna finns en plats som driver Sveriges högteknologiska utveckling. För att förstå Kistas verkliga betydelse behöver vi byta glasögon – från kvadratmeter till innovation, skriver Kista Limitless styrelse och Kista Science City.

När Kista skildras i analyser, rapporter och artiklar handlar det ofta om kvadratmeter: hur mycket som hyrs ut, står tomt eller byggs nytt. Det är viktiga frågor, men när de blir hela bilden riskerar vi att missa de faktorer som faktiskt avgör områdets framtid.

Med innovationsglasögon ser vi istället ett av Sveriges mest patenttäta områden, där 20 000 personer från över 90 länder arbetar med att utveckla teknologier som AI, nanoteknik, cybersäkerhet, 6G och rymdteknik. Vi ser nio nationella labb och testbäddar, tre forskningsinstitut och unika resurser som Electrumlaboratoriet med världsledande forskning inom halvledarteknik.

Med den blicken upptäcker vi också en ovanligt robust infrastruktur för högteknologisk utveckling. I Kista finns flera labbklassade byggnader och avancerade renrum, en sällsynt och kostsam resurs som är avgörande för att utveckla och producera framtidens teknologi. Rymdbolaget OHB Sweden har till exempel nyligen tredubblat sin renrumsyta i Kista för att möta en växande efterfrågan på satelliter. Det har haft till följd att Mycronic nu förlägger delar av sin produktion i Kista och tar över OHB:s tidigare renrum.

Kistas betydelse handlar om mer än dagens uthyrningsgrader. Sverige är ett av de länder som satsar mest på forskning, nästan fyra procent av statsbudgeten, men vi är inte lika framgångsrika på att omvandla forskning till nya bolag. Samtidigt visar framgångarna för svenska unicorns som Klarna, Spotify och Lovable att entreprenörskapet och innovationskraften finns här.

För att stärka den forskningsbaserade innovationen behövs platser där akademi, entreprenörer och storbolag möts, och där idéer kan testas, skalas och kommersialiseras i direkt kontakt med marknaden. Kista är en sådan plats.

I Kista möts aktörer som KTH, RISE och FOI med globala techjättar och växande teknikintensiva bolag. Det är i den mixen som innovation kan ta steget från experiment i labbet till lösningar som stärker både Sverige och Europa i en tid av snabb teknologisk och geopolitisk förändring.

När EU:s medlemsländer nu pressas att utveckla egen teknik inom försvar, cybersäkerhet och grön omställning blir den högteknologiska utvecklingen avgörande, och här spelar Kista en nyckelroll. Det som sker här handlar inte bara om stadsutveckling, utan om Sveriges och Europas förmåga att stå starka i en allt mer osäker värld.

Vi ser även bokstavligen på Kista med andra glasögon när vi konverterar det som redan är byggt. Kista Square Garden vid Jan Stenbecks torg är ett lysande exempel på en kontorsbyggnad som nu ombildas till omkring 850 nya bostäder. Äldre kontorsbyggnader som kommer ha svårt att leva upp till moderna förväntningar kan även de omformas för att motsvara andra behov som hotell, labb eller vårdlokaler. Parallellt med detta sker även nybyggnation av bostäder i området med inflyttning som redan påbörjats.

Med det växer fler restauranger och mötesplatser fram, grönområden utvecklas och kontorsbeståndet moderniseras. Det tar tid att omvandla en stadsdel, men arbetet är i full gång och en förvandling pågår där Kista utvecklas till en mer levande blandstad där arbete, vardagsliv och innovation hänger ihop.

Om platser som Kista reduceras till ensidiga narrativ om kvadratmeter riskerar vi att missa den roll platsen spelar för Sveriges utveckling. Utan testmiljöerna, forskningsnära bolag och internationella talanger försvagas vår förmåga att möta samhällsutmaningar. Vi riskerar att stå utan bolag som kan bidra till försvarsförmåga, grön omställning och digital suveränitet.

Därför behöver vi fler som byter glasögon. Inte för att siffrorna är oviktiga, utan för att de bara berättar en del av historien. När vi kompletterar kvadratmetrarna med innovationsglasögon ser vi Kista för vad det verkligen är: en motor för Sveriges framtida teknikutveckling.