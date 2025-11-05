Inflationsmålet om 2 procent är det viktigaste.

Som väntat: Styrräntan lämnas oförändrad

Som väntat lämnas styrräntan oförändrad på 1,75 procent. Riksbanksdirektionen följer därmed den tidigare kommunicerade planen för penningpolitiken där räntan förväntas ligga kvar på samma nivå en tid framöver.

Kommande räntebesked under 2025

18 december

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75 procent. Banken skriver i en kommentar att:

”Även om inflationen fortsatt är över målet har den sjunkit i linje med prognosen i september. Det stärker bedömningen att den förhöjda inflationen är övergående. Ny information ger även stöd åt Riksbankens prognos att ekonomin är på väg att återhämta sig. Tillväxten blev något starkare än väntat under det tredje kvartalet enligt preliminär statistik. Samtidigt fortsätter arbetsmarknaden att utvecklas svagt, även om det nu finns vissa tecken på att den är på väg att vända. Sammantaget står sig inflations- och konjunkturutsikterna i stora drag.

Direktionen följer därmed den tidigare kommunicerade planen för penningpolitiken och har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 1,75 procent. Styrräntan förväntas ligga kvar på denna nivå under en tid framöver, i linje med prognosen i september. Det bedöms bidra till att konjunkturen stärks och till att inflationen stabiliseras nära målet på sikt.”

Inför onsdagens besked är alla experter eniga – räntan ligger fast. Vid förra räntebeskedet sänktes räntan med 0,25 punkter till 1,75 procent och där den kommer att ligga kvar ett bra tag till, siar storbankerna om. Även Stefan Westfelt, kapitalförvaltningschef på Vinga Asset Management är inne på det spåret.

– En räntesänkning från Riksbanken är i stort sett uteslutet. Anledningen är att Riksbanken överraskade senast med en sänkning och direktionen var inte enig om det beslutet, samtidigt signalerade man att styrräntan sannolikt kommer att vara 1,75% under en period. Det finns en större osäkerhet om inflationsutsikterna och om Riksbanken sänker igen så gör de det vid nästa möte, annars är det sannolikt för sent. Konjunkturen ser ut att få mer fart och marknaden har börjat prisa in en räntehöjning längre fram nästa år, säger han till Fastighetsvärlden.

Nu handlar det snarare om när och om räntan kommer att sänkas igen. Vid förra beskedet lämnades räntebanan oförändrad på 1,75 procent, vilket kan innebära en signal om att Riksbanken är klara med att sänka räntan. Under 2025 har räntan sänkts tre gånger och sedan sänkningen startade i maj 2024 har sänkningarna varit totalt åtta gånger, från toppen 4,00 procent. Räntan har alltså pressats ner med 2,25 procent sedan maj 2024.

SEB tror att räntan ligger kvar på 1,75 procent under 2025 och hela 2026, och förväntar sig en räntehöjning i juni 2027.

Nordea ser en höjning under den senare delen av 2026 och Swedbank tror att räntan kommer att ligga kvar på dagens nivå till slutet av 2027, då banken tror på en räntehöjning.

Räntehistorik sedan 1999. På 268 dagar, från hösten 2008 till sommaren 2009 sänktes räntan med 4,50 procentenheter, motsvarade 1,68 punkter per dag. Bild: FV
Text Karin Winter karin.winter@fastighetsvarlden.se

