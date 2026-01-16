Då måste Atrium Ljungbergs Lilla Katarina stå klar
”Vår byggstart är beroende av flera parametrar där en av de viktigaste är att vi får tillträde till marken”.
”Vår byggstart är beroende av flera parametrar där en av de viktigaste är att vi får tillträde till marken”.
Utökar beståndet i området med 15.000 kvm.
Den spanska kedjan öppnar sin andra butik Sverige.
Avantis vd om vad som krävs för att åter fylla kontoren.
Tvingades försätta sju coworkinganläggningar i konkurs under 2025.
Når 230.000 kvm efter att utökat med 35.000 kvm.
”Det slutar aldrig väl. Förr eller senare måste notan betalas.”
Max Barclay: ”Hans erfarenhet och ledarskap blir avgörande för att driva tillväxt och vidareutveckla vår investeringsförvaltning”.
Fastighetsägaren berättar för FV om planerna.
Finns nytt hyresavtal på 6.600 kvm och en total byggrätt på 16.000 kvm.
Läs om prisnivåerna i elva bud och vilka bolag som lämnat anbud. Totalt 240 bostäder.
Gustav Källén: ”Vi vill hitta en positiv kraft framåt”.
✓ Den specifika utsikten och läget som värderas högst. ✓ 110 meter högt. ✓ Nästa utmaning för det nya landmärket.
Prisnivån motsvarar en förräntning om ca 2 procent.