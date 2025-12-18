C&W värvar två till project & development services

Semiha Kaya och Amna Qazi har rekryterats av Cushman & Wakefield till affärsområdet Project & Development Services.

Semiha Kaya ansluter som Senior Project Manager och har nio års erfarenhet av projektledning inom både bostäder och kommersiella fastigheter, med särskilt fokus på kontor och hyresgästanpassningar. Med Semiha i teamet får PDS ökad kapacitet att leda tekniskt krävande projekt med tydlig styrning av kvalitet, tid och ekonomi.

Amna Qazi ansluter som Senior Project Manager och har tio års erfarenhet inom projekt- och projekteringsledning. Amna kommer senast från EBAB och kombinerar projektledning med bakgrund inom interior design och hållbart byggande, vilket bidrar till PDS erbjudande inom hållbarhetsdrivna och användarorienterade projekt.

– Med Semiha och Amna stärker vi Cushman & Wakefields projekt- och fastighetsrådgivning med senior kompetens som kunder efterfrågar, och som gör verklig skillnad i hur projekt planeras, leds och genomförs, säger Marlene Wiberg, Head of Project & Development Services, Cushman & Wakefield.

 

