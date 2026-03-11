C&W ser sjunkande vakanser och lägre avkastning

Cushman & Wakefields rapport ”Property Investor Confidence Index” har sammanställts genom enkätsvar från investerare på den svenska marknaden. Den svenska investeringsmarknaden visade ett tydligt uppsving under 2025 med en total transaktionsvolym om 171,2 miljarder kronor, en ökning med 26 % jämfört med föregående år. Bostäder stod för flest antal affärer mätt i transaktionsvolym följt av industri-, lager- och logistikfastigheter.

Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory, säger:

– De tillfrågade investerarna ser en ökad efterfrågan från hyresgäster, en bra bit över nollstrecket, inom samtliga segment som ingår i undersökningen. Detta faktum bör leda till förväntningar om sjunkande vakanser och stigande hyresnivåer vilket redan på kort sikt kan komma att resultera i en ökad betalningsvilja och lägre initiala avkastningskrav. USA och Israels anfallskrig mot Iran har redan lett till fallande börser och stigande oljepriser. Mycket står nu på spel men om de positiva BNP-prognoser som flera av bankerna kommunicerade för ett par veckor sedan infrias så kan vi mycket möjligt få se en transaktionsvolym som överstiger 200 miljarder kronor under 2026.

Undersökningen visar samtidigt ett tydligt skifte i investerarnas syn på vilka fastighetssegment som bedöms ha bäst utvecklingspotential. Bostäder behåller sin position som det starkaste segmentet, trots ett något svagare sentiment jämfört med föregående mätning. Kontor och samhällsfastigheter har samtidigt stärkts, med förbättrade förväntningar inför de kommande sex månaderna. Däremot har sentimentet för industri, handel, hotell och logistik dämpats.

Mariia Pohorila, Research Lead säger:

– Den här undersökningen visar att investeringsmarknaden är på väg in i en mer stabil fas. Då 79 % av investerarna bedömer dagens prisnivåer som rimliga minskar osäkerheten och förutsättningarna för genomförbara transaktioner förbättras. Det är samtidigt positivt att lika stor andel förväntar sig en måttlig ökning av internationellt kapital till Sverige under det kommande året, något som stärker landets attraktionskraft i ett bredare marknadssammanhang. Sammantaget pekar resultaten mot ett marknadsklimat där förtroendet ökar och där fler transaktioner kan slutföras på förutsägbara villkor.