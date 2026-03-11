C&W ser sjunkande vakanser och lägre avkastning

Cushman & Wakefields rapport ”Property Investor Confidence Index” har sammanställts genom enkätsvar från investerare på den svenska marknaden. Den svenska investeringsmarknaden visade ett tydligt uppsving under 2025 med en total transaktionsvolym om 171,2 miljarder kronor, en ökning med 26 % jämfört med föregående år. Bostäder stod för flest antal affärer mätt i transaktionsvolym följt av industri-, lager- och logistikfastigheter.

Annons

Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory, säger:

– De tillfrågade investerarna ser en ökad efterfrågan från hyresgäster, en bra bit över nollstrecket, inom samtliga segment som ingår i undersökningen. Detta faktum bör leda till förväntningar om sjunkande vakanser och stigande hyresnivåer vilket redan på kort sikt kan komma att resultera i en ökad betalningsvilja och lägre initiala avkastningskrav. USA och Israels anfallskrig mot Iran har redan lett till fallande börser och stigande oljepriser. Mycket står nu på spel men om de positiva BNP-prognoser som flera av bankerna kommunicerade för ett par veckor sedan infrias så kan vi mycket möjligt få se en transaktionsvolym som överstiger 200 miljarder kronor under 2026.

Undersökningen visar samtidigt ett tydligt skifte i investerarnas syn på vilka fastighetssegment som bedöms ha bäst utvecklingspotential. Bostäder behåller sin position som det starkaste segmentet, trots ett något svagare sentiment jämfört med föregående mätning. Kontor och samhällsfastigheter har samtidigt stärkts, med förbättrade förväntningar inför de kommande sex månaderna. Däremot har sentimentet för industri, handel, hotell och logistik dämpats.

Mariia Pohorila, Research Lead säger:

– Den här undersökningen visar att investeringsmarknaden är på väg in i en mer stabil fas. Då 79 % av investerarna bedömer dagens prisnivåer som rimliga minskar osäkerheten och förutsättningarna för genomförbara transaktioner förbättras. Det är samtidigt positivt att lika stor andel förväntar sig en måttlig ökning av internationellt kapital till Sverige under det kommande året, något som stärker landets attraktionskraft i ett bredare marknadssammanhang. Sammantaget pekar resultaten mot ett marknadsklimat där förtroendet ökar och där fler transaktioner kan slutföras på förutsägbara villkor.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Akademiska Hus miljardsatsar i norr

Bolagets största satsning hittills.

Klöverns nya vd om målet att bli ledande

Siktar mot börsen.
Olov Holst, nationell samordnare för Kriminalvårdens utbyggnad.

Experten: Kriminalvården måste öka byggtakten

”Inte särskilt många fastighetsägare som klarar den här storleken på projekt.”

Ica satsar med hjärtat – köper 140 000 kvm mark

Investerar i område som växer snabbt.

Lista: De 10 mest svåruthyrda kontoren i Stockholm

95 experter har deltagit i Fastighetsvärldens omröstning.

Nya bolaget Lagerman siktar på börsen

Vd:n berättar för FV om planerna framåt.

Niam och Obos satsar på 720 bostäder i Haninge

Två markanvisningsavtal har tecknats.

Vasakronan hyr ut 3 100 kvm kontor i Stockholm city

Tecknat två hyresavtal.

Fransk bistro stängt i Bibliotekstan

FV berättar om vem som öppnar istället.

Han blir ny vd på Klövern

Rickard Langerfors går vidare till annan tjänst inom bolaget.

Slår till med köp mitt på Skeppsbron i Gamla stan

Fastighet med hotell byter ägare.

H&M hyr 5 000 kvm kontor i centrala Stockholm

Ett av årets hittills största hyreskontrakt i centrala Stockholm har signerats.

Topplista: Största uthyrningarna av kontor 2026

Ännu ett bostadsbolag på väg att noteras

Har ett bostadsbestånd om 1 650 mkr vid noteringen
Bildmontage på Operakällarens interirö, maten och vd Oscar Durling. Foto. Samuel Unéus

Michelin-restaurang tvingas stänga i fem år

Stort projekt i centrala Stockholm medför att 5 400 kvadratmeter restaurang och nöje måste slå igen.

 Tillbaka till förstasidan