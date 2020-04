C&W: Rekordstarkt Q1 – men bankerna nu mer selektiva

Trots en viss avvaktan på marknaden under slutet av första kvartalet 2020 överträffade transaktionsvolymen under årets första kvartal motsvarande period under rekordåret 2019 med råge, summerar C&W. Hur hårt coronakrisen slår mot andra kvartalet återstår att se. C&W konstaterar att bankerna har börjat bli mer selektiva med såväl motpart som objekt.