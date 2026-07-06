C&W får uppdrag om 13 500 kvm av Fabege vid Sveaplan

Cushman & Wakefield får uppdraget att bistå Fabege med uthyrningen av två kontorsprojekt i Stockholm, dels Sveaplan, ett nyproducerat kontorshus om 6 500 kvm, dels höghuset Wenner-Gren Center, om 7 000 kvm kontor.

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Sveaplan utgör det sista tillskottet i utvecklingen av Östra Hagastaden – ett område som snabbt etablerat sig som en av Stockholms mest dynamiska stadsdelar.

Wenner-Gren Center är ett av Stockholms mer välkända landmärken. Fastigheten uppfördes av entreprenören och filantropen Axel Wenner-Gren.

– Vi är både stolta och glada över att få förtroendet att tillsammans med Fabege arbeta med två så betydelsefulla projekt. Sveaplan och Wenner-Gren Center representerar både framtid och historia, och tillsammans skapar de fantastiska möjligheter för företag som söker starka lägen och inspirerande arbetsmiljöer, säger Sara Olsson, Head of Office Leasing, Cushman & Wakefield.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Fabege för att fortsätta utveckla dessa attraktiva destinationer och välkomna nya hyresgäster till två av Stockholms mest intressanta kontorsadresser, säger Gustav Lundén, Senior Leasing Manager, Cushman & Wakefield.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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