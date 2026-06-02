Customer First hyr av Skandia i Danderyd

Skandia Fastigheter har tecknat hyresavtal med Customer First, vars nya adress blir Danderyds Centrum, som är Mörby Centrums nya namn, efter en omfattande uppgradering. Lokalen på 464 kvadratmeter ligger i Södra Kontorshuset.

Customer First är ett konsultföretag specialiserat på kundservice och kundupplevelse. I de nya lokalerna får de ett strategiskt läge med stort utbud av handel, service och kollektivtrafik rakt utanför dörren, samt kontorsgrannar som Scanworld, Skandia Liv och Orion Pharma.

– För oss är det viktigt med trevliga och effektiva lokaler av hög standard, bra kommunikationer och en miljö som är attraktiv för både kunder och medarbetare. Danderyds Centrum ger oss den kombinationen på ett mycket bra sätt, i ett attraktivt läge med mycket god tillgänglighet – bara 12 minuter med tunnelbana från city, säger Erik Eskilsson, vd för Customer First.

Just läget och standarden är starka kort för Danderyds Centrum och Södra Kontorshuset – som bidrar till dess dragningskraft i en utmanande kontorsmarknad.

– Vi är jätteglada över att få välkomna Customer First till Danderyds Centrum, som har bockar av det mesta på hyresgästernas önskelista. Vi ser fortsatt en god efterfrågan på kontorsmiljöer med hög kvalitet i bra kommunikationslägen, och Customer First är ett fint tillskott till den mix av företag som redan finns här, säger Anja Djurasevic, centrumchef på Danderyds Centrum.

Customer First flyttar in i sina nya lokaler i Danderyds Centrum den 1 juli.