Cushman & Wakefield värvar – satsar i nytt område
Rekryterar från DNB Carnegie.
FV Fokus FV frågar ut Henrik Jussi-Pekka vd på Möller & Partners och styrelseledamot i Urbanea. ✓ Om potentialen i stadsnära industrifastigheter. ✓ Vikten av att välja objekt med omsorg. ✓ Det tuffare marknadsläget inom segmentet
Vad hette Logistea ursprungligen? Var finns Elgigantens centrallager? Testa dina logistikkunskaper!
Vakansgraden i området är 23 procent. Värdet ner 15 procent. Totalt 130 000 kvm. Pål Ahlsén berättar för FV om utmaningarna.
Adam Tyrcha om demografins skifte – och varför fastighetsinvesterare inte längre kan gömma sig bakom nationell medvind.
Planerar att expandera fastighetsportföljen kraftigt.
Stort projekt dras igång efter väldigt lång planering.
Har sedan 2022 byggt upp ett bestånd om 1 000 lägenheter i regionen.
Topphyra på 12 000 kr/kvm och medelhyra på 8 200 kr/kvm.
Välkänd fastighet byter ägare.
FV listar alla 31 affärer sedan 2015. Läs om fastigheterna och köpeskillingarna.
Får sanktionsavgift på 80 miljoner. ”De fel vi har konstaterat innebär en bild av en starkare finansiell ställning än vad som faktiskt var fallet.”
Dubbla uppdrag för kontorslokaler inom tullarna i Stockholm.
Spränger den tidigare högsta hyran för kontorslokaler.