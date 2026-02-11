Croisette värvar tre nya till capital market

Croisette förstärker sitt Capital Markets-team med tre nya medarbetare: Simon Ytterholm och Ludwig Wahlqvist i Stockholm samt Stefan Rehler i Göteborg.

Annons

— Med Stefan, Simon och Ludwig får vi in tre profiler med stark affärsförståelse och relevant transaktionserfarenhet. Uppdraget i min roll som Head of Capital Markets är att driva tillväxt och skapa fler och bättre affärer för våra kunder. Det är ett resultat av vår strategi och en marknad som nu visar ökad aktivitet, säger Per Svensson, Head of Capital Markets, Croisette Sweden.

Simon Ytterholm är civilingenjör inom Samhällsbyggnad från KTH med en masterexamen i fastighetsekonomi. Han kommer närmast från Slättö där han arbetade inom Investments med fokus på analys och transaktioner.

Ludwig Wahlqvist har en kandidatexamen i fastighetsföretagande från Malmö universitet samt en MBA i Investment Management från Pace University i New York. Han ansluter från Victoriahem där han arbetade med förvaltning och uthyrning.

Stefan Rehler tillträder rollen som Director i Göteborg. Han har 15 års erfarenhet som transaktionsrådgivare, bl.a. på Newsec.

Samtliga tre har tillträtt sina roller.

— Vi är oerhört glada över att ha fått möjligheten att rekrytera Simon och Ludwig till Capital Markets-teamet i Stockholm. De är två starka tillskott som kommer att spela en viktig roll i vår fortsatta tillväxt, säger Lukas Oléhn, Head of Capital Markets, Croisette Stockholm.

— Med Stefan får vi ytterligare senior kraft i teamet som kommer hjälpa oss i vår fortsatta utveckling, säger Joakim Grunditz, Head of Capital Markets, Croisette Göteborg.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

AL nästan fyllt upp hälften efter tappet av H&M

Hyrt ut till en handfull hyresgäster.

Över bron för affär

Svenska Handelsfastigheters bestånd består nu av 311 fastigheter.

Hufvudstaden hyr ut stort nära Stureplan

Tecknat hyresavtal om hela 4800 kvm i Finansinspektionens tidigare lokaler.

FV Affärskarta: Se fler stora uthyrningar i närområdet

Åhléns återvänder – Skandia jublar över 2 300 kvm

Tecknat kontrakt efter att varit borta i sju år.

Nelly öppnar i Göteborg

Tredje flaggskeppsbutiken. Fastighetsägarens 16:e hyresgäst i projektet.

Värdesmäll för Nyfosa

Spridd risk och finansnettot grejade resultatet.

Efter tomställt i fyra år – hyr ut butik vid Stureplan

Kafé stängde ner 2022, först nu är det klart med ny hyresgäst.

Ändrar helt –  tar över projekt bredvid Wenner-Gren

Nya framtagna befolkningsprognoser medgör att Stockholm stad ändrar i planerna. Expansiv investerare tar över i området.

Mengus tar över efter Oscars tunga fiasko

Omtalad fastighet. Politiker ger besked.

Colliers flyttar till prestigefastighet i city

Letat nya lokaler i några år och besökt massor av potentiella adresser. Se flera bilder.

Dokument: Sidbytet från konsult till ägarsidan

FV listar 50 personer som gått från rådgivningssidan till fastighetsägarsidan. Läs om den ”vanligaste” övergången.

Bilder: Så bygger Fabege om Wenner-Gren Center

Tecknat avtal med samarbetspartner. Lanserar nytt koncept.

Alm investerar i hundra år gammal byggnad

Byggnad som är 115 år gammal.

Lägre tryck hos Akelius efter ny migrationspolitik

FV berättar om beståndet efter storförsäljningen.

 Tillbaka till förstasidan