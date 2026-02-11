Croisette värvar tre nya till capital market

Croisette förstärker sitt Capital Markets-team med tre nya medarbetare: Simon Ytterholm och Ludwig Wahlqvist i Stockholm samt Stefan Rehler i Göteborg.

— Med Stefan, Simon och Ludwig får vi in tre profiler med stark affärsförståelse och relevant transaktionserfarenhet. Uppdraget i min roll som Head of Capital Markets är att driva tillväxt och skapa fler och bättre affärer för våra kunder. Det är ett resultat av vår strategi och en marknad som nu visar ökad aktivitet, säger Per Svensson, Head of Capital Markets, Croisette Sweden.

Simon Ytterholm är civilingenjör inom Samhällsbyggnad från KTH med en masterexamen i fastighetsekonomi. Han kommer närmast från Slättö där han arbetade inom Investments med fokus på analys och transaktioner.

Ludwig Wahlqvist har en kandidatexamen i fastighetsföretagande från Malmö universitet samt en MBA i Investment Management från Pace University i New York. Han ansluter från Victoriahem där han arbetade med förvaltning och uthyrning.

Stefan Rehler tillträder rollen som Director i Göteborg. Han har 15 års erfarenhet som transaktionsrådgivare, bl.a. på Newsec.

Samtliga tre har tillträtt sina roller.

— Vi är oerhört glada över att ha fått möjligheten att rekrytera Simon och Ludwig till Capital Markets-teamet i Stockholm. De är två starka tillskott som kommer att spela en viktig roll i vår fortsatta tillväxt, säger Lukas Oléhn, Head of Capital Markets, Croisette Stockholm.

— Med Stefan får vi ytterligare senior kraft i teamet som kommer hjälpa oss i vår fortsatta utveckling, säger Joakim Grunditz, Head of Capital Markets, Croisette Göteborg.