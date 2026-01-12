Croisette stärker teamet i Stockholm med tre

Frida Eriksson kommer senast från Expedia och har dessförinnan arbetat som uthyrare på Carousel Group AB. Anton Bungss ansluter till Croisette Leasing från K-Fastigheter, där han haft en roll som uthyrare. Robert Ekfeldt kommer närmast från Caverion, där han arbetat med förvaltning. Han har även en lång bakgrund som säljare inom flera olika branscher.

– Vi är mycket glada över att välkomna Frida, Anton och Robert till Croisette Leasing. Deras samlade erfarenheter och olika bakgrunder stärker vårt erbjudande och vår närvaro på Stockholmsmarknaden, säger Ahmanda Kastenholm, Head of Leasing, Croisette Stockholm/Uppsala.