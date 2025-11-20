Coworkingbranschen mot en ljusare framtid

2024 var det värsta året för coworkingbranschen hittills, om det är många aktörer eniga om. Men nu vänder det. I Stockholm är det mer eller mindre fullt, och branschen har dessutom sett den första stora konsolideringen.

Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 7/2025.

Convendum var den stora jätten fram till oktober 2024. Sedan dess har bolaget lagt ner cirka 22 000 kvm.

I dagarna blev det i stället Ioffice som tog ledarplatsen på Fastighetsvärldens topplista över de största coworkingaktörerna, i och med förvärvet av United Spaces, Castellums coworkingbolag, när man fördubblade sina lokalytor.

Convendum var inte den enda som var tvingad att lägga ner anläggningar under förra året. Det är enligt de flesta i branschen det värsta året hittills för coworking. Men nu verkar det faktiskt vända. Enligt Viktor Söderström, vd och grundare på Yta.se, har det nog aldrig varit så få vakanser i Stockholms innerstad. I dag finns det bara 10 000 kvm vakanta kontorslokaler hos coworkingaktörerna. En siffra som har varit uppe på 40 000 kvm, men som 2024 låg på 24 000 kvadratmeter.

Snittbeläggningsgraden har gått från 71 procent förra året till 84 procent i år.

– Stockholm har gjort en helomvändning. Vi som jobbar med förmedling av coworkingytor har till och med svårt att presentera ytor att förmedla, säger Viktor Söderström.

Fram till nu har det varit knäpptyst vad gäller annonserade öppningar. I dagarna har Revelop genom C/O Workspace berättat om tre nya anläggningar, vilket ger dem totalt 9 500 kvm över åtta anläggningar. Även Entreprenörsgatan i Göteborg öppnar nytt, en 3 400 kvm stor anläggning hos Aspelin Ramm. Därmed är aktören uppe i 9 400 kvm. Men störst är alltså Ioffice just nu med sina 72 000 kvm coworkingyta. Homan Tehrani sa till Fastighetsvärlden innan affären med Castellum blev känd att han vill att bolaget ska växa till 100 000 kvm. En hög siffra, faktiskt större än vad Convendum hade under sina glansdagar.

Anledningen till att det har varit så tyst om nyöppningar den senaste tiden är, enligt Viktor Söderström, att det har funnits en oro på operatörssidan om att man måste få ihop sina siffror.

– De som är starkare och som har en bättre affär ser väl det här som ett gyllene tillfälle. Det finns ingen som är aggressiv på marknaden, och då kan man passa på att öppna fler anläggningar. Sedan har det också varit svårare att hyra lokaler med tanke på att operatörer och fastighetsägare har sett olika på marknaden, och i och med det har hela branschen fått sig en törn, säger han.

Under 2024 stängdes stora ytor coworking, och det handlar inte bara om konkurser eller rekonstruktioner, utan även om att operatörer har minskat sina ytor. United Spaces minskade bland annat ytorna både på Torsgatan i Stockholm och på Östra hamngatan i Göteborg. Och samtidigt har efterfrågan vuxit konstant, enligt Viktor Söderström.

– Man kan säga att man har right-sizat, säger han.

Nu tror han dock att det kommer att bli fler öppningar. Och det är något som även resten av branschen verkar tro på. I dag ligger coworking på cirka 5 procent av kontorsmarknaden i Stockholm, att jämföra med London som ligger någonstans kring 10–12 procent. Var Stockholmsmarknaden kommer att landa de närmaste åren är svårt att sia om.

Homan Tehrani vill som sagt att Ioffice fortsätter att växa. I och med förvärvet av United Spaces får man en anläggning på Södermalm som man länge velat ha, men en på Östermalm saknas fortfarande. I just Stockholm kan det handla om organisk tillväxt, precis så som bolaget har vuxit hittills. Men för övriga delar av Sverige handlar det snarare om förvärv. Och det finns redan diskussioner, enligt Tehrani.

Flera av aktörerna tror att produktutbudet kommer att behöva breddas, så även Viktor Söderström.

Om man tänker coworking i termer av flexibla kontor till skillnad från traditionella kontor, så ser han en stor ökning. Det är drivet av att större organisationer i dag söker den typen av lösning. Antingen vill man åt flexibiliteten i hyreslängd eller så vill man ha service på sitt kontor.

– Big office är absolut en av de största trenderna just nu, och det jobbar vi väldigt mycket med. Vi definierar big office inom coworking som över 20 arbetsplatser. Ofta innebär det att man går från att bara hyra ett rum i en korridor till att man tar en egen avdelning. Då har man kanske egna loungeutrymmen och egna mötesrum. Det är som en hybrid mellan eget kontor och coworking, säger Viktor Söderström.

De senaste två åren har Yta.se förmedlat över 15 000 kvadratmeter av den typen av uthyrningar. En coworkingaktör som går åt det hållet, och som ser en ökning i den typen av efterfrågan, är A house. Antingen handlar det om bolag som har huvudkontor någonstans och som vill öppna även en hubb eller så handlar det om de snabbväxande AI-bolagen.

– Företagen, ofta kopplade till startups och AI, är ute efter service, communityinnehåll och flexibla avtal, eller så växer man väldigt snabbt, vill sitta på kortare avtal och lägga allt fokus på kärnverksamheten. Vad gäller de större bolagen tror jag att man från pandemin fram till nu har funderat på sin arbetsplatsstrategi och kommit fram till att man behöver attraktivare platser för att locka och behålla den bästa talangen samtidigt som man inte vill driva allt det själv. Vi har fått flera sådana förfrågningar, säger Johan Almquist, vd för A house.

Den som kommer att ha möjligheten att driva den här typen av coworking tror han är en konstellation där operatören och fastighetsägaren är nära varandra, eller helt enkelt fastighetsägare som har gett sig in i coworkingbranschen.

– Det är nog svårt för fristående operatörer att klara det här eftersom det handlar om stora kontor med friare avtal.

Ioffice har inget intresse av de större kunderna, i alla fall inte innan förvärvet av United Spaces kom. Nu handlar det om att vända United Spaces siffror från röda till svarta. För att göra det kommer organisationen bli tvungen att slimmas.

– Det finns inga fantasimarginaler i coworkingbranschen. Man kan driva en lönsam och fin affär men man måste hålla i tyglarna och kostnaderna, säger Homan Tehrani.

Vad gäller just lönsamhet är det en svår nöt att knäcka i branschen. Viktor Söderström har ännu inte sammanställt siffrorna för 2024, men för 2023 var omsättningen för branschen i Stockholm, Göteborg och Malmö 3,7 miljarder kronor, jämfört med 3 miljarder år 2022 och 2,5 miljarder år 2021.

– Det har vuxit med 20–25 procent per år, men just när det gäller genomsnitt i lönsamheten ligger man på minus tio procent, och det är ju också en av anledningarna till att den här tillväxtfasen stannade upp, säger han.

Det är fortfarande en puck som måste lösas, menar han. Han tror att branschen skulle må bra av komma upp till plus tio procent i snitt.

– Om man kollar vad branschen omsätter per kvadratmeter skulle det innebära en ökning med 1 500 kronor per kvm och år i vinst. Med andra ord kan man lägga 750 kronor per kvm och år i minskade kostnader och 750 kronor per kvm och år i ökad omsättning, och då är du där. Det låter inte så ohanterbart.

En sak är dock säker – de allra flesta coworkingaktörer är enade i att det behövs någon form av riskfördelning i hyresavtalen, exempelvis en omsättningsbaserad hyra.

– Jag ser ingen anledning till varför man inte kommer att närma sig omsättningsbaserade hyror när det är ett så stort fenomen internationellt. Jag tycker att det finns en logik i det. Sedan behöver ju inte allt vara omsättningsbaserad hyra. Det kan handla om att ta in en servicepartner eller andra typer av samarbeten. Det behöver inte vara som i dag när man hyr en lokal på tio år för att det matchar hur fastighetsbolagen jobbar med uthyrning, säger Viktor Söderström.

Han, och andra aktörer, tror på mer dialog och samspel i fastighetsbranschen eftersom man behöver möta det växande behovet av flexibilitet och service hos hyresgästerna.

– Det är uppenbart att hyresgästerna vill ha det här, men just nu finns det en problematik mellan operatör och fastighetsägar­sidan om hur man ska få ihop det hela till en bra affär, för båda parter. För båda parter har sina utmaningar. Jag tror att man kan slå sina kloka huvuden ihop och hitta nya innovativa lösningar. Då kan man komma långt, säger han.

Läs Fastighetsvärldens topplista Tio största coworkingaktörerna.