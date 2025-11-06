Coworkingaktör öppnar restaurang
Ger sig in i restaurangbranschen. ”Vi är en udda fågel inom coworkingbranschen.”
Ger sig in i restaurangbranschen. ”Vi är en udda fågel inom coworkingbranschen.”
FV:s uppgifter bekräftas.
Kedjans tionde i Stockholm. Marknadsförs inför 250 miljoner medlemmar.
Viktoria Walldin om att ställa sig i Blomsterfondens bostadskö, att tänka om och att vilja ha odling och vinkvällar på seniorboendet. Om det finns några rum kvar då.
Affären innehåller 1.200 bostäder.
Förväntas ligga kvar på samma nivå en tid framöver.
Positiva signaler innanför tullarna, sämre utanför.
Bilden av Kista har länge dominerats av siffror: vakansgrader, hyresnivåer och kvadratmeter. Men bakom siffrorna finns en plats som driver Sveriges högteknologiska utveckling.
Förvärvat 25.000 kvm lokaler i en första transaktion.
FV avslöjar. Kan få stor påverkan på kontorsmarknaden. En hyresgäst ser över sina lokaler.
I väntan på bostadsmarknaden och Ericssons besked. Speciellt ett fastighetsbolag kan bli stor vinnare.
Bolaget har även gjort flera rekryteringar och räknar med att värva ytterligare två–tre nyckelpersoner inom kort.
Miljardägaren gör ett andra förvärv inom bostadssegmentet.
Ny uthyrningschef för kontor vid New Property.
Agerar i 35-miljardersbolaget. Äger sex stora i Sverige för 10 miljarder kronor.