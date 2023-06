Coworkingaktören House Be öppnar upp i Luleå

Norrländska coworkingföretaget House Be går samman med och tar över driften av T22 i Luleå. Det handlar om en förhyrning på 1.100 kvm hos Diös med en option på 300 kvm. House Be har nu totalt 14.000 kvm coworking fördelat över nio orter.

T22 är en populär coworkingplats för företag, startups, frilansare och andra digitala nomader som bor och verkar i Luleå. House Be, en coworkingaktör med rötterna i Åre har sedan 2017 vuxit stadigt och finns nu förutom Åre även i Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Hudiksvall och Östersund. Från och med 1 september 2023 tar House Be över driften.

Lokalerna, som ägs av fastighetsbolaget Diös, inrymmer öppna ytor med moderna arbetsplatser, studios för de som vill stänga dörren om sig samt mötesrum och konferenslokaler i varierande storlek. House Be, kommer med samma ödmjukhet och engagemang som T22 att bygga vidare på det befintliga communityt. Medlemmarna är kärnan i verksamheten och i dialog med dem hoppas bolaget nu kunna ge dem än mer värde. Genom mottot Work. Play. Be. vill House Be göra det enklare för sina medlemmar och andra norrländska företag att lyckas, på den plats där de vill leva. Här är nätverkandet en naturlig del av coworking-konceptet och nyfikenhet det självklara tillvägagångssättet. House Be kallar det Coworking på norrländska.

– Utan våra medlemmar är vi ingenting brukar vi säga. Nu vill vi lära känna communityt i Luleå och med deras input skapa fler attraktiva event och aktiviteter som hjälper de att nå sin fulla potential. För oss är den lokala förankringen otroligt viktig och att få göra detta med T22 känns helt rätt. Att tillsammans med dem, partners och det lokala näringslivet nu få fortsätta att utveckla denna plats känns fantastiskt. Luleå är en viktig pusselbit, nu kan vi erbjuda vår tjänst till majoriteten av de som bor och jobbar i Norrland, säger Olof Pergament, VD för House Be.

T22 har varit en möjliggörare för lokala företag och entreprenörer. Nu är de båda coworkingaktörerna helt överens om att detta är ett steg i rätt riktning. Genom House Be får medlemmarna på T22 ta del av ett större sammanhang, ett välbeprövat innehåll, ett ekosystem bestående av partners, investerare och inte minst 1500 medlemmar utspridda på 9 orter. Det om något kommer skapa nya affärer.

– Vi har byggt T22 utifrån en stark tro på samarbete och flexibilitet, i och med fusionen med House Be blir vi nu en oerhört stark coworkingpartner som spänner över hela Norrland. Det ger fantastiska möjligheter för våra medlemmar att verka från fler orter på ett smidigt och modernt sätt säger Fredrik Stöckel, VD på T22.

T22, ett dotterbolag till Spin Growth koncernen startade under 2018 utifrån en drivkraft att främja samarbete mellan såväl enskilda entreprenörer som bolag i alla storlekar. Man ville skapa en sweetspot för nätverkande och erbjuda ett enkelt och inspirerade företagande för medlemmarna, något som tidigare egentligen saknats i Luleå. Det blev startskottet för T22 som idag vuxit till en självklar mötesplats för medlemmarna och deras affärer.

House Be öppnade under förra året upp fyra nya enheter; två i Skellefteå, en i Umeå och en i Hudiksvall. Närmare 6000 kvadratmeter adderades och idag ombesörjer House Be totalt 14 000 kvm. Ytor som redan skapat värde för företagare på de 9 orter i Norrland där de är verksamma. Medlemskap för större företag har utvecklats för att möta behovet och aktivitetskalendern har fullkomligt exploderat.

– Det är en dröm att genom House Be få bidra till att skapa mervärde till företagandet i Luleå. Det är så rätt på så många sätt. Platsen, tiden och bolagen som gör detta. Det finns många synergier mellan House Be och T22, nu ser vi fram emot att bygga vidare och utveckla både communityt och ekosystemet kring det. House Be T22 skall vara en naturlig samlingsplats där nätverkande är en del av vardagen, säger Ulrika Boström, Community Manager i Luleå.