Coworkingaktören High Court till Malmö Börshuset

Coworking- och konferensaktören High Court kommer flytta in i Wihlborgs Börshuset i Malmö.

Börshuset genomgår en omfattande renovering och kommer slå upp dörrarna under 2025. High Court är kommer bedriva restaurang, konferens och coworking i huset. I konferensytorna, som bland annat innefattar den gamla börssalen, kommer olika event att anordnas.

I dag finns de i hovrättens gamla byggnad vid Västra Hamnkanalen som kommer att expandera till Börshuset. High Court finns också vid Stortorget i centrala Malmö.

I Börshuset kommer coworkingaktören fylla bottenvåningen och halva första plan. Hyresavtalet är 12-årigt och inflyttning planeras till 2025.

Restaurangverksamheten kommer att bestå av fyra koncept: en kiosk, en deli, en restaurang med samtidspräglad mat och en restaurang med mer traditionella rätter.

Även kontorshotellet med cirka 50 rum är uppdelade i fyra delar med olika funktion och stil för att attrahera många olika typer av företag.

– High Court matchar vårt mål att göra Börshuset till en öppen, levande och dynamisk plats helt perfekt. Deras verksamhet kommer att sätta tydlig prägel på den nya era som Börshuset nu är på väg in i. Vi ser fram emot att sätta igång med omvandlingen och att välkomna fler hyresgäster till stans bästa läge, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Renoveringen av Börshusets fasad och interiör påbörjas under hösten 2023. Syftet är att uppgradera standarden till att bli mer modern och energieffektiv, att återgå mer till Börshusets originalutseende, samt skapa en mer öppen och tillgänglig mötesplats för Malmöbor och besökare.

Malmö Börshus började byggas 1862. Byggnaden var ursprungligen tänkt som en plats för handel med spannmål, vilket var en viktig del av Malmös ekonomi under den tiden. Under senare delen av 1800-talet och tidigt 1900-tal blev Malmö Börshus också en plats för handel med andra varor, inklusive bomull, kaffe och socker. Byggnaden var en viktig del av stadens ekonomi under många år och var ett tecken på stadens framgång.

Sedan 1980-talet har Malmö Börshus varit en central mötesplats för Malmös näringsliv med kontorslokaler och periodvis restaurangverksamhet.

Den stora renovering som gjordes på 1980-talet tilldelades stadsbyggnadspriset och flera av de tillägg som kommer från den tidsåldern har identifierats som bevarandevärda i den byggnadsantikvariska utredning som dagens utvecklingsprojekt grundas på.