Costco kompletterar med stor mack i Täby – hoppas på lyft

Costco i Arninge, Täby, ska kompletteras med en stor bensinmack. En avsaknad av en sådan har varit orsaken till att lönsamheten där inte riktigt lyft, har FV berättat om tidigare. Enligt planen ska 24 bilar kunna tanka samtidigt.

Många Costco-varuhus i världen har en bensinstation som säljer billigt drivmedel. Men när den amerikanska lågprisjätten öppnade sin första butik i Sverige, i Arninge i Täby, fanns en mack inte med. Något företaget under en lång tid velat få till. Nu kan det bli verklighet, uppger Mitt i.

Frågan ska inom kort upp i Täby fullmäktige.

Syftet är att etablera en mega-mack vid trafikplats Ullna. Fastighetsägare vid platsen är Täby fastighets AB. Det aktuella markområdet är på drygt 3 000 kvm och ligger 700 meter från varuhuset. Den första arrendeperioden föreslås bli 15 år, ersättningen för arrendet är cirka 560 000 kronor per år. Costcos option gäller i två år.

Endast medlemmar i Costco får tanka vid kedjans stationer.