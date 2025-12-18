Corem vill göra om kontor till hotell och bostäder i Kista

Det var inte länge sedan Ericsson förlängde 39.000 kvm hos Corem i Kista, en lättnad för Corem och Kista som redan har en hög vakansgrad. I januari i år kom dock beskedet att telekombolaget lämnar 33.000 kvm i delar av fastigheten Isafjord 4. Nu vill Corem omvandla de tomma lokalerna till hotell och bostäder, skriver Mitt i.

Stadsbyggnadsnämnden har klubbat en startpromemoria om planarbete för konvertering av delar av Isafjord 4, där Ericsson sitter i 33.000 lokaler som lämnas vid årsskiftet. Förslaget innebär fler entréer, butikslokaler och publika verksamheter i den i dag något slutna fastigheten, utöver 150 lägenheter, hotell och kontor i fastigheten, skriver Mitt i.

Förslaget beräknas gå ut på samråd tidigast till hösten 2026, granskning våren 2027 och en färdig detaljplan kan vara färdig till sommaren 2027.

I början av december tecknade Corem en förlängning av hyresavtal med telekombolaget Ericsson avseende lokaler på Torshamnsgatan 21 i Kista, Stockholm. Avtalet innebär förlängning fram till september 2030 av de befintliga cirka 39.000 kvm samt garage inom fastigheten Isafjord 4.