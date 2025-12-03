Bild: Google Maps. Montage: Fastighetsvärlden.

Corem tappar en miljard vid försäljning

Corem har tecknat avsiktsförklaring med en amerikansk fastighetsutvecklare om att avyttra fastigheten 417 Park Avenue i New York.

Annons

Fastigheten är en obebyggd tomt på Park Avenue på Manhattan, med en byggrätt avseende cirka 33.000 kvadratmeter kontor. Tomten och dess byggrätter förvärvades år 2020, med ett tilläggsförvärv 2021, för sammanlagt cirka 2,5 miljarder kronor. Frånträde beräknas ske under det andra kvartalet 2026.

En försäljning förväntas ge en nettoresultateffekt om cirka -1 miljard kronor. Fastigheten har sedan förvärvet varit en projektfastighet där avsikten varit att utveckla och bebygga fastigheten i egen regi varför projektet burit tidiga projektkostnader som bland annat rivnings- och projekteringskostnader samt relaterade aktiverade finansieringskostnader.

Vid försäljning förväntas den positiva likviditetseffekten uppgå till cirka 2,3 miljarder kronor. Därutöver innebär en försäljning en betydande riskreduktion över kommande år. Detta genom att Corem undviker utvecklings- och marknadsrisker relaterade till den omfattande utveckling som är nödvändig. Corem reducerar också framtida total investeringsvolym kraftigt i och med en försäljning av den aktuella fastigheten.

– Vi är mycket glada över att ha hittat en etablerad och erfaren intressent till vår projektfastighet på Park Avenue. Den här potentiella affären ligger i linje med fastlagd strategi, att fokusera på vår huvudmarknad med fokus på starka städer inom svensk fastighetsmarknad. En avyttring i den här fasen innebär tyvärr att potentiella projektvinster inte kan realiseras av oss och därför når vi i det här skedet inte det bokförda värdet, i och med att vi genomfört förberedande arbeten. Förutom att denna affär minskar beståndet i USA ytterligare frigörs också betydande kapital för en effektivare allokering, säger Rutger Arnhult, vd på Corem.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Topplista

Mäktigast 2025: Snart dags att kora vinnaren – fyra kvar

Nu redovisas placeringarna 5–50.

Skanska säljer för 1,4 mdr

Tre kontorsbyggnader om totalt 36.000 kvm lokaler. Israeliskt bolag köper.
Pionero Fastigheter, Linköping. Anders Carlsson.

Litet Linköpingsbolag bakom 580 bostäder

Bolagets första och därmed största projekt. Byggnationen börjar vid årsskiftet.

Nya Nyckeludden om det första förvärvet och planerna

Ludvig Rosén berättar om upplägget, tillväxtplanerna och vad som ska göra bolaget unikt.

Tenzing förvärvar fyra nära hamnen i Nynäshamn

Köper i industriområde, strax intill Norviks hamn.

Stina Lindh Hök om nya vd-utmaningen

FV-intervju med Cibus nya vd. 100 Crossfit-pass och tävling. Likheter och olikheter med Nyfosa. Flamländska? Nya affärer.

Polisen förlänger på Söder

Utökat förhyrningen under de senaste åren. Nu drygt 14.000 kvm.

Gör comeback med toppjobb – han lämnar plötsligt

Har ett fastighetsvärde på 27,5 miljarder kronor. Styrelseordföranden motiverar skiftet på toppen.

Stina Lindh Hök om nya vd-utmaningen

Ur arkivet: Ny kraft tar över efter legend

FV-lista: Här är de som varit vd – längst av alla
Slussporten, Restaurang, Guldbron.

Så blir Nobis andra satsning vid Slussen

Öppnar restaurangen Slussporten nästa år. Andra satsningen under Guldbron för gruppen.

Neobo säljer i Södertälje och sänker vakansgraden

Avyttrar under värdering. Sänker vakansen med två procent.

Uppdaterat: Polisens lista över utsatta områden

Ett utsatt område tas bort och ett tillkommer.

Acer Bostad förvärvar två nyproducerade för 875 mkr

Den nya aktören gör sitt tredje förvärv.

När en hyresgäst går mot rekonstruktion

Agera snabbt och strategiskt – och med god insikt i juridiken. Advokatfirman Lindahl redogör för hur du som fastighetsägare bör agera.

Köper 380 bostäder av CBRE IM

Omfattar 212 lägenheter i Sigtuna och 169 lägenheter i Lund. Når ett bestånd om nästan 6.000 bostäder.

 Tillbaka till förstasidan