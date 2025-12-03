Corem tappar en miljard vid försäljning

Fastigheten är en obebyggd tomt på Park Avenue på Manhattan, med en byggrätt avseende cirka 33.000 kvadratmeter kontor. Tomten och dess byggrätter förvärvades år 2020, med ett tilläggsförvärv 2021, för sammanlagt cirka 2,5 miljarder kronor. Frånträde beräknas ske under det andra kvartalet 2026.

En försäljning förväntas ge en nettoresultateffekt om cirka -1 miljard kronor. Fastigheten har sedan förvärvet varit en projektfastighet där avsikten varit att utveckla och bebygga fastigheten i egen regi varför projektet burit tidiga projektkostnader som bland annat rivnings- och projekteringskostnader samt relaterade aktiverade finansieringskostnader.

Vid försäljning förväntas den positiva likviditetseffekten uppgå till cirka 2,3 miljarder kronor. Därutöver innebär en försäljning en betydande riskreduktion över kommande år. Detta genom att Corem undviker utvecklings- och marknadsrisker relaterade till den omfattande utveckling som är nödvändig. Corem reducerar också framtida total investeringsvolym kraftigt i och med en försäljning av den aktuella fastigheten.

– Vi är mycket glada över att ha hittat en etablerad och erfaren intressent till vår projektfastighet på Park Avenue. Den här potentiella affären ligger i linje med fastlagd strategi, att fokusera på vår huvudmarknad med fokus på starka städer inom svensk fastighetsmarknad. En avyttring i den här fasen innebär tyvärr att potentiella projektvinster inte kan realiseras av oss och därför når vi i det här skedet inte det bokförda värdet, i och med att vi genomfört förberedande arbeten. Förutom att denna affär minskar beståndet i USA ytterligare frigörs också betydande kapital för en effektivare allokering, säger Rutger Arnhult, vd på Corem.