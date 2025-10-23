Corem sålt vakanser för 250 mkr
FV berättar om fastighetsbeståndet och orsaken till försäljningen.
”Det är en tuff marknad, särskilt i storstäderna, vilket vi måste anpassa oss till. För Castellums del är det nu ’back to basics’.”
Planerades stå klar 2029. Finns inte längre en tidsplan.
H&M:s expansionschef om läge, läge, läge och konfiguration. Och om förmånen att fastighetsägare ringer till dem för etableringar.
Fastighetsbolaget ”busar” på ett av stadens landmärken.
Återbruk i fokus när det anrika hotellet renoverats, under Semrén & Månsson arkitekter ledning.
”I mitt gamla område skulle det snarare leda till mindre blandning.”
Planerar för nytt hotell med 151 hotellrum, byggt i trä. Letar fler destinationer.
Kan komma att lämna centrala Stockholm. Två parallella sökuppdrag.
Mikael Åslund ser positivt på framtiden: ”Mycket tyder på att de förbättrade makroekonomiska förutsättningarna nu börjar få genomslag”.
Talar om att bolaget har nått en milstolpe för att kunna se framåt. FV berättar om bolagets vakanssituation.
En handfull storbolag har bytt vd. Nu väntar många på vem som blir ny vd vid Fabege.
Ingått jv med Brookfield efter dess miljardförvärv av mindre lägenheter. Vill expandera i de största nordiska studentstäderna.
Omfattar totalt 12.000 kvm nya Ica Maxi-butiker.
Läs om fastigheterna som ingår i transaktionen. Moschewitz berättar för FV om framtidsplanerna.