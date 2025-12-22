Corem säljer fem fastigheter för 300 mkr

Corem har i fyra separata affärer tecknat avtal om försäljning av fem fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 300 mkr. En fastighet i Mölnlycke förvärvas av Järngrinden.

I Köpenhamn säljs fastigheten 3269b Vanløse, som förvärvades som del i en större fastighetsportfölj 2018. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 8.600 kvm och består huvudsakligen av vårdlokaler. Hyresgäst är Köpenhamns kommun.

I Göteborg säljs fastigheten Kindbogården 1:107. Köpare är Järngrinden. Fastigheten omfattar cirka 2.500 kvm fördelade på kontors- och lagerytor och är fullt uthyrd till Presto, en etablerad aktör inom brandskydd och säkerhet.

I Linköping säljs fastigheten Gården 1 och i Täby säljs fastigheterna Växellådan 1 och Växellådan 3. Dessa fastigheter består huvudsakligen av kontors- och lagerlokaler med en sammanlagd area om cirka 6.500 kvm.

– En del av försäljningen är ett steg i fortsatt geografisk renodling av vårt fastighetsbestånd. Avyttringen av fastigheterna frigör resurser som möjliggör investeringar i andra affärsmöjligheter, säger Peeter Kinnunen, transaktionschef på Corem.

Järngrinden äger sedan tidigare sju fastigheter i Mölnlycke, huvudsakligen belägna i anslutning till stationsområdet. Förvärvet innebär en fortsatt förstärkning av bolagets lokala närvaro och kompletterar det befintliga beståndet.

– Vi fortsätter att växa i marknader där vi redan har en stark närvaro och god lokalkännedom. Mölnlycke är ett område med stabil efterfrågan och goda kommunikationslägen, vilket gör fastigheten väl lämpad för långsiktig förvaltning, säger Martin Fritzell, fastighetschef på Järngrinden.

Järngrinden äger idag fastigheter i västra Sverige till ett värde om cirka 1,7 miljarder kronor samt en betydande byggrättsportfölj för framtida utveckling.