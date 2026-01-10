Bild: Google Maps. Montage: Fastighetsvärlden.

Corem i mål i NYC – men förlusten blev hela 1,4 mdr

Corems senaste försäljning på Manhattan i New York medför ett ännu sämre resultat än väntat. När försäljningen i december uppgavs vara nära rapporterade Corem att en försäljning förväntas ge en nettoresultateffekt om cirka -1 miljard kronor. Nu verkar det istället bli minus 1,45 miljoner kronor. Corems tre försäljningar på Manhattan hittills summerar förluster på 1,75 miljarder kronor. En fastighet återstår att avyttras.

Corem har tecknat avtal om att avyttra fastigheten 417 Park Avenue i New York. Fastigheten är en obebyggd tomt på Park Avenue på Manhattan, med en byggrätt avseende cirka 33.000 kvadratmeter kontor.

Avtalet är villkorat. Frånträde är beräknat till andra kvartalet 2026, under förutsättning att Corem uppfyller relevanta villkor.

Försäljningen innebär en nettoresultateffekt om cirka -1,45 miljarder kronor.

Fastigheten har sedan förvärvet varit en projektfastighet där avsikten varit att utveckla och bebygga fastigheten i egen regi varför projektet burit tidiga projektkostnader som bland annat rivnings- och projekteringskostnader samt relaterade aktiverade finansieringskostnader.

Vid försäljning uppgår den positiva likviditetseffekten till cirka 2,3 miljarder kronor. Försäljningen innebär en betydande reduktion av risk över kommande år, genom att Corem undviker utvecklings- och marknadsrisker relaterade till den omfattande utveckling som är nödvändig. Corem reducerar också framtida total investeringsvolym kraftigt i och med en försäljning av den aktuella fastigheten.

”Vi är mycket glada över att ha hittat en etablerad och erfaren köpare av 417 Park Avenue. Affären ger oss en negativ resultateffekt idag men är en viktig del i att bygga Corem på sikt. Den ligger i linje med fastlagd strategi att fokusera på vår huvudmarknad, expansiva och starka städer inom svensk fastighetsmarknad. Avyttringen av 417 Park Avenue i det här skedet av utvecklingen innebär dock att potentiella projektvinster inte kan realiseras av oss och därför når vi inte det idag bokförda värdet. Affären minskar vår exponering i USA ytterligare och frigör betydande kapital för en effektivare allokering”, säger Rutger Arnhult, vd på Corem.

Corem storägare och vd Rutger Arhult. Kartan visar Corems fyra projektfastigheter på Manhattan. Nr 4 har sålts nu. Nr 3 såldes tidigt utan att ha utvecklats. Nr 1 och 2 har projektutvecklats och hyrts ut på höga nivåer, varav den ena har sålts. Montage: Fastighetsvärlden

För drygt ett år sedan berättade Arnhult för FV om att bolaget hoppades kunna skapa ett större och mer attraktivt projekt ihop med grannfastighetsägaren DWS, som bar på liknande planer. Genom att erbjuda marknaden ett gemensamt projekt skulle större våningsplan kunna erbjudas.

Genom affären har Corem sålt tre av sina fyra projektfastigheter på Manhattan i New York, USA.

I juni 2025 avyttrades den 12 våningar höga och nyutvecklade kontorsfastigheten 28&7på Manhattan, New York, för 770 miljoner kronor. Försäljningen gav en nettoresultateffekt om cirka -215 mkr.

Våren 2024 avyttrades projektfastigheten på 118 10th Avenue i New York, med en byggrätt om drygt 13 000 kvadratmeter, utan att bolaget påbörjat projektet. Förlusten där var runt 100 mkr.

Corem har nu kvar en fastighet på USA. Det är den färdigutvecklade fastigheten 1245 Broadway. Där har Corem nått en uthyrningsgrad på 88 procent. 1245 Broadway är en kontorsbyggnad om totalt 23 våningar belägen i hörnet av Broadway och 31st Street.

Corems fjärde fastighet på Manhattan. Den har adressen 417 Park Avenue. Corem köpte ut bostadsägarna och rev fastigheten. Någon projektutveckling hann aldrig påbörjas. Nu är fastigheten såld med ett stort minus som följd..
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

