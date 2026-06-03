Corem hyr ut det sista på Manhattan – och vill sälja

Corem har nu tecknat hyresavtal för samtliga ytor i projektfastigheten 1245 Broadway i New York. Fastigheten är därmed fullt uthyrd. Corem har även löst ett dyrt byggkreditiv. Nu försöker bolaget sälja fastigheten.

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Det sista våningplanet i Corems kvarvarande Manhattam-projekt, om cirka 770 kvm, har hyrts ut till en befintlig hyresgäst i fastigheten som därmed utökar sin yta till totalt 2 140 kvm inom ett nytt 5-årskontrakt.

Det totala årliga kontraktsvärdet för fastigheten uppgår därmed till cirka 20 miljoner USD och uthyrningsgraden är 100 procent.

I samband med att projektet färdigställts och uthyrningen slutförts har Corem även återbetalat hela det byggkreditiv om totalt cirka 78,5 miljoner USD, som finansierat utvecklingen av fastigheten.

1245 Broadway är en kontorsfastighet om cirka 17 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta, fördelad på 23 våningar, belägen i hörnet av Broadway och 31st Street i New York. Byggnaden är certifierad enligt LEED Gold och erbjuder moderna kontorsytor med hög teknisk standard, inklusive avancerade lösningar för luftkvalitet och beröringsfria system.

– Det är mycket glädjande att nu har fyllt hela 1245 Broadway. Det bekräftar styrkan i läget, produktens kvalitet och efterfrågan på moderna, hållbara kontorsmiljöer. Att vi samtidigt kunnat återbetala byggkreditivet som varit vårt dyraste lån i portföljen, är en viktig milstolpe som ytterligare stärker vår finansiella position, säger Sebastian Schlasberg, vd för fastighetsverksamheten på Corem.

Fastigheten har designats av Skidmore, Owings & Merrill och utvecklats i samarbete med GDS Development Management (GDSNY).

Corem ägde tidigare fem projektfastigheter på Manhattan, en har sålt färdigutvecklad och två outvecklade. Målet är att även 1245 Broadway ska avyttras.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

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