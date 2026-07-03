Corem hyr ut 6 300 kvm till Länsstyrelsen i Linköping

Corem har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Länsstyrelsen avseende 6 310 kvm kontorslokaler i Elefanten 17 på Barnhemsgatan i centrala Linköping. Länsstyrelsen är idag hyresgäst hos Castellum, och man har suttit i den fastigheten i 54 år.

Uthyrningen avser hela byggnaden på Barnhemsgatan. Före inflyttning kommer lokalen att renoveras och tillträde är planerat till tredje kvartalet 2027. Tidigare har kommunens socialförvaltning funnits i lokalerna.

– Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete. Det är även ett fint kvitto på vår starka lokala närvaro och efterfrågan på välbelägna och kvalitativa kontorslokaler. Vi ser fram emot att åter se byggnaden fylld av verksamhet och ytterligare bidra till Linköpings stadskärna, säger Anna Lidhagen Ohlsén, fastighetschef på Corem.

Länsstyrelsen Östergötland flyttade till tillfälliga lokaler hösten 2024. Detta eftersom lokalerna hos Castellum på Östgötagatan behövde renoveras och byggas om utifrån myndighetens behov.

Det blir dock ingen flytt tillbaka till Östgötagatan. Länsstyrelsen Östergötland har nu tecknat hyreskontrakt för andra lokaler som ligger på Barnhemsgatan. en orsak till flytten är att Länsstyrelsen Östergötland behöver spara mellan 20 och 30 miljoner kronor inför 2027

Under våren 2025 avbröts entreprenadupphandlingen för ombyggnationen av lokalerna på Östgötagatan på grund av att kostnaderna skulle bli för höga för Länsstyrelsen. Nu står dessutom Länsstyrelsen inför nya ekonomiska utmaningar kommande år på grund av minskade anslag och ökade kostnader.

– Det är viktigt att vi som myndighet använder offentliga medel på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Samtidigt behöver vi ha lokaler som tillgodoser våra behov, säger länsråd Ann Holmlid.

Länsstyrelsen har planerat för sina framtida lokaler i flera år och hela tiden haft ett strategiskt och långsiktigt perspektiv på lokalfrågan. Målet är att myndighetens lokalnyttjande ska bidra till långsiktig hållbarhet ur socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Under vintern och våren 2026 har myndigheten fört dialog med och inhämtat kostnadsförslag från två fastighetsägare. Det rör sig om Castellum som äger lokalerna på Östgötagatan och Corem som äger lokalerna på Barnhemsgatan.

Kostnadsförslagen visade totalt sett betydligt högre kostnader för Östgötagatan. Det gäller både löpande hyreskostnader, tillkommande kostnader för ombyggnation och övriga kostnader för iordningsställande av lokalerna.

– Det finns andra fördelar med lokalerna på Barnhemsgatan som också påverkat beslutet. Vi har bedömt att lokalerna passar vår verksamhet och våra behov på ett bra sätt. Fastighetens utformning ger oss större möjligheter att skapa bra flöden och vi kommer få möjlighet till större förvaringsytor. Vi kommer också få ett arkiv som på Östgötagatan hade behövt byggas om vilket genererat ytterligare tillkommande kostnader, säger Linda Berglund, chef för enheten för ledningsstöd, lokaler och service.

Det kommer nu att göras en renovering av lokalerna på Barnhemsgatan innan Länsstyrelsen flyttar in. Flytten beräknas ske hösten 2027.