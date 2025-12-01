Fastigheten Isafjord 4 innehåller drygt 60.000 kvm och har helt hyrts av Ericsson under en längre tid. Till vänster syns huvudkontoret. Foto: Fastighetsvärlden.

Corem förlänger 39.000 kvm med Ericsson

Corem har tecknat förlängning av hyresavtal med telekombolaget Ericsson avseende lokaler på Torshamnsgatan 21 i Kista, Stockholm. Avtalet innebär förlängning fram till september 2030 av de befintliga cirka 39.000 kvm samt garage inom fastigheten Isafjord 4.

Lokalytorna består av såväl kontor, konferens, samlings- och serviceytor samt laboratorium.

Det var i oktober 2024 som Fastighetsvärlden kunde avslöja att Ericsson startat en sökning efter nya lokaler, om hela 50.000–100.000 kvm – vilket kunde resultera i en flytt. Nu har man bestämt sig för att stanna hos Corem och därmed i alla fall delvis stanna i Kista – läs mer längre ner.

Ericsson har varit hyresgäster på adressen sedan 2012, då byggnaden uppfördes anpassad för Ericssons verksamhet. Den högkvalitativa och moderna byggnaden ritades av Wingårdhs Arkitektkontor och är miljöcertifierad enligt LEED Platinum.

– Vi är mycket glada över att Ericsson väljer att förlänga i den fina premiumfastighet som vi uppförde för dem. Kista är en dynamisk plats med många innovativa verksamheter, och Ericsson bidrar med ytterligare värde i det. Vi arbetar nära våra hyresgäster för att tillsammans skapa lokaler som ger bästa förutsättningar för verksamheten, och ser fram emot ett fortsatt lika gott samarbete med Ericsson som tidigare, säger Anna Lidhagen Ohlsén, fastighetschef på Corem.

Läs kommentar från vd Rutger Arnhult här. Där ser han även möjlighet för en annan väldigt lyckosam investering i Kista.

I januari kom beskedet att Ericsson väljer att lämna en förhyrning hos Corem om 33.000 kvm vid årsskiftet. Därmed bantade telekomjätten sin förhyrning hos det börsnoterade bolaget i Kista med 37 procent. Ytterligare ett år tidigare kunde FV berätta att Ericsson lämnat Corems fastighet Blåfjäll 1 i samma stadsdel. Den innehåller nästan 20.000 kvm lokaler.

FV kan även berätta att Vasakronan och Ericsson ännu inte tecknat något avtal om förlängning. Om de båda parterna kommer överens så innebär det att Ericsson helt stannar i Kista.

Kista är beläget i norra Stockholm. Här sitter stora etablerade bolag sida vid sida med nya techbolag. Det gör Kista till ett av landets ledande kluster för teknikbolag, forskning och utveckling, och en motor för innovation. Genom sitt kommunikationsläge ger området goda förutsättningar för både lokala och internationella verksamheter. Här finns både närhet till Stockholms city, Arlanda flygplats och direktaccess till E4:an och E18, liksom en väl utbyggd kollektivtrafik med tunnelbana, pendeltåg och inom några år, tvärbanan.

För ett halvår sedan förlängde Corem sitt hyresavtal med Tele2, bolagets näst största hyresgäst i Kista. Det avtalet förlängdes till 2035.  För några månader sedan förlängde och utökade Smartoptics hos Corem i Kista.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

